Ξεκίνησε η κακοκαιρία να πλήττει τη δυτική Ελλάδα: Διπλό κύμα, κίνδυνος για πλημμύρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται έντονο κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μεγάλο αριθμό κεραυνών. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο, πρόκειται για μια κακοκαιρία της Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα κρατήσει μέρες.

Ήδη, στην Κέρκυρα έχουν πέσει περίπου 80 χιλιοστά βροχής, ενώ στους Παξούς μετρήθηκαν 50 χιλιοστά. Υπολογίζεται πως όταν ολοκληρωθεί, θα έχουν μαζευτεί πάνω από 100 χιλιοστά σε πολλούς σταθμούς του Ιονίου, της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Για τις περιοχές αυτές υπάρχει ήδη έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία παραμένει 1-2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στη βόρεια Ελλάδα καταγράφονται έως 19°C, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 24°C.

Ήπια φαινόμενα στην Αττική: Μικρής διάρκειας βροχές και πιθανή καταιγίδα τη Δευτέρα

Στην Αττική, θα σημειωθούν σήμερα βροχές, ήπιας έντασης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς. Ωστόσο, τη Δευτέρα αναμένονται καταιγίδες.

Όσον αφορά τον αυριανό Μαραθώνιο, δεν αναμένονται βροχές, μεταβολή θα υπάρξει από το απόγευμα.

Την Κυριακή αναμένεται να είναι η πιο έντονη μέρα του φαινομένου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα το απόγευμα.

Τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ την Τρίτη το σύστημα θα φτάσει στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Βελτίωση του καιρού θα υπάρξει από την Τρίτη.