Ξεκίνησε το κύμα ζέστης: Μέχρι και στους 41 θα φτάσει ο υδράργυρος - Πότε αναμένεται αποκλιμάκωση

Σε τροχιά νέας σημαντικής ανόδου μπαίνει η θερμοκρασία, με το Σαββατοκύριακο να αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση του κύματος ζέστης. Ο υδράργυρος θα αγγίξει σε αρκετές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τους 41.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, παραμένει αβέβαιο το πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί το κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα του καιρού δείχνουν σταδιακή αποκλιμάκωση από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και πιθανότατα από την Τρίτη.

Η πρόγνωση για σήμερα

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με περιορισμένη αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στην Πίνδο, στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μεμονωμένη καταιγίδα.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανοιχτά της Λέσβου και της Χίου έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι αρχικά ασθενείς, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 38-39 βαθμούς στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και από το μεσημέρι θα επικρατήσει ασθενής θαλάσσια αύρα.

Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ.

Κορυφώνεται η ζέστη το Σαββατοκύριακο

Ιδιαίτερα θερμό αναμένεται το Σάββατο, με τους δυτικούς-βορειοδυτικούς ανέμους να ενισχύονται τοπικά έως τα 6 μποφόρ. Σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, οι καταβατικοί άνεμοι θα ευνοήσουν την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38-40 βαθμούς, ενώ πολύ τοπικά δεν αποκλείονται ακόμη και 41 βαθμοί.

Παράλληλα, θα ενισχυθεί η αστάθεια, με τοπικές μπόρες κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Ανάλογη θα είναι η εικόνα την Κυριακή, με θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και κατά τόπους λίγο υψηλότερες. Οι βόρειοι-βορειοδυτικοί

Πότε υποχωρεί η ζέστη

Τη Δευτέρα η διέλευση διαταραχής αναμένεται να προκαλέσει μεγαλύτερη αστάθεια, με μπόρες και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Παρά την αλλαγή του καιρού, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, στους 38-39 βαθμούς και πιθανώς έως τους 40 στα κεντρικά και νότια.

Από την Τρίτη αναμένεται να αρχίσει η σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ξεκαθαρίσει η έντασή της. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ενίσχυση των βορείων ανέμων.

Εφόσον το μελτέμι ενισχυθεί στα 6-7 μποφόρ, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι περισσότερο αισθητή. Στο ηπιότερο σενάριο, οι άνεμοι θα ενισχυθούν λιγότερο και ο υδράργυρος θα εξακολουθήσει να πλησιάζει τους 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Μέχρι και τη Δευτέρα, πάντως, η ζέστη θα παραμείνει έντονη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται μέσα στο Σαββατοκύριακο.