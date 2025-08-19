Ξεκίνησε ο «θερισμός» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 50 εντολές για δεσμεύσεις περιουσιών

Η ελληνική αστυνομία είναι έτοιμη να προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε δέσμευση δεκάδων περιουσιακών στοιχείων ιδιωτών που, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παράτυπα κοινοτικές επιδοτήσεις είναι η αστυνομία.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, έχουν ήδη εκδοθεί πάνω από 50 διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιών (τραπεζικών καταθέσεων, ιδιοκτησιών κ.α.) ατόμων, για τα οποία προέκυψαν ενδείξεις ότι έλαβαν επιδοτήσεις με πλαστές – ψευδείς δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διαβάστε ακόμα: ΑΑΔΕ: «Άκυρο» σε 8.000 αιτήσεις για γονικές παροχές - Πρόστιμα για ανακριβή δήλωση

Το ύψος των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει κινηθεί διαδικασία δέσμευσης αγγίζει ή και υπερβαίνει κατά πληροφορίες το 1,5 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή και τα χρήματα που εκταμιεύθηκαν παράτυπα μέσω των πλαστών – ψευδών δηλώσεων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: 5.000 αμαρτωλά ΑΦΜ στο «μικροσκόπιο»

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα περί τα τέλη Αυγούστου.

Στις 9 Ιουλίου και ενώ το οικονομικό σκάνδαλο ερευνούσε αρχικά μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας που ανήκει πλέον στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αστυνομικοί της υπηρεσίας με βοήθεια από συναδέλφους τους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για περίπου 3 εβδομάδες παρέμεναν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, αντιγράφοντας τις βάσεις δεδομένων στις οποίες είναι καταχωρισμένοι οι περίπου 600.000 ΑΦΜ, μεταξύ των οποίων τα «αμαρτωλά».

Ένας βασικός λόγος για την ανάμειξη του «ελληνικού FBI» στην έρευνα είναι ο νόμος που διέπει τη λειτουργία της υπηρεσίας και δίνει τη δυνατότητα στον εποπτεύοντα εισαγγελέα να προχωράει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων άμεσα, όσο ακόμα η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας.

Στο διάστημα των τελευταίων εβδομάδων τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας συνέταξαν λίστα με περίπου 5.000 ΑΦΜ που θεωρήθηκαν πιθανό να αντιστοιχούν σε ψευδείς – πλαστές δηλώσεις ενίσχυσης.