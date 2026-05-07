Συγκλονίζουν όσα αποκαλύπτει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα που έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Όπως ανέφερε εδώ και τρία χρόνια η οικογένειά της «ζει ένα μαρτύριο». Στον 54χρονο δράστη που σκότωσε την αδερφή της, η οικογένεια είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία παραβίαζε συνεχώς.

Η αδερφή του 21χρονου μιλώντας στο Mega, περιγράφει την αντιμετώπιση από την αστυνομία, όταν κατήγγειλαν ότι ο 54χρονος παραβίαζε τα περιοριστικά μέτρα και ο αδερφός της μαζί με την οικογένειά της ζούσαν υπό καθεστώς τρόμου.



«Μας έλεγαν ότι καθυστερούν γιατί οι διαδικασίες είναι έτσι. Μας ειρωνεύονταν, μας λέγανε να κάνουμε ησυχία και να μη μιλάμε, ενώ ο αδερφός μου είχε γλιτώσει από του χάρου τα δόντια. Όταν βγήκε ένας αστυνομικός και μιλούσε στο τηλέφωνο έλεγε ''εδώ τον έχω τον γέρο και φωνάζει''. Όταν ο αστυνομικός είπε στο τηλέφωνο ''λένε ότι δεν κάνουμε τη δουλειά μας'' θόλωσα και του είπα ''που ξέρεις εσύ τι περνάμε τρία χρόνια''. Τότε άρχισε να μου λέει ''βούλωσε το, μη μιλάς''».



Συνεχίζει λέγοντας «ότα φύγαμε από το αστυνομικό τμήμα φύγανε και αυτοί να πάνε στο σπίτι του φονιά. Εμείς ξέρουμε ότι τον συνέλαβαν αυτοί. Στη μήνυση που μας κατατέθηκε μετά μας είπαν ότι πήγε αυτοβούλως, δεν ξέρουμε τι ισχύει. Δεν ενημερωθήκαμε ποτέ για τίποτε άλλο».

Αμμουδάρα: Το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτου πόνου, η οικογένεια, οι φίλοι και ολόκληρη η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα στον Χώνο τον 21χρονο Νικήτα, που έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η σορός του αδικοχαμένου νέου έφτασε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής λίγο πριν από τις 11:30, αφού προηγουμένως είχε περάσει από το σπίτι των παππούδων του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία ξεκίνησε το μεσημέρι, με τους παρευρισκόμενους να ανταποκρίνονται στο συγκινητικό κάλεσμα της οικογένειας να μη φορέσουν μαύρα, αλλά λευκά, τιμώντας τη μνήμη του «αγγέλου» τους.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα δεν ήταν μόνο φορτισμένη από θλίψη, αλλά και από οργή. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν την έναρξη της τελετής σημειώθηκε ένταση, όταν μέλη της οικογένειας αντέδρασαν έντονα στην παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων.

Με φωνές και παράπονα, οι συγγενείς ζήτησαν από την αστυνομία να αποχωρήσει, καταγγέλλοντας ολιγωρία των Αρχών τα προηγούμενα χρόνια. «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», φώναζαν σε κατάσταση αμόκ, υποστηρίζοντας πως επί τρία χρόνια ζητούσαν προστασία και παρέμβαση χωρίς αποτέλεσμα.

Η στιγμή που συγγενείς του δολοφονημένου Νικήστρατου αντιδρούν στην παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, με κάποιους να ουρλιάζουν «τώρα (που τον σκότωσαν) ήρθατε;» και να τους καλούν να φύγουν άμεσα από το σημείο, με βίντεο του Orange Press Agency:

Παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία υπό τον φόβο νέων επεισοδίων, η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον βίαιο και άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου που είχε όλη τη ζωή μπροστά του.