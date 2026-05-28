Ξεσπά η οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη: «Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη;»

Σε κλίμα έντασης και βαριάς φορτισμένης ατμόσφαιρας διεξήχθη η δίκη για τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη. Οι γονείς του απηύθυναν έκκληση προς την κυβέρνηση και ζητούν η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο Εφετείο.

Παράλληλα, εξέφρασαν την πικρία τους για τη μικρή προβολή από μέσα ενημέρωσης.

«Ούτε εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου, ούτε η γυναίκα μου. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαινοβγαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού, το έχουν αντιληφθεί αυτό;», ξέσπασε ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη όπου επί 6,5 μήνες πηγαινοέρχεται στις φυλακές Κορυδαλλού όπου διεξάγεται η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

«Αναρωτιέμαι ποιο κώλυμα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στο Εφετείο, σε μία αίθουσα κανονική και μάς έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες να μπαίνει κάποιος στις φυλακές», τόνισε η μητέρα του.

Παράλληλα, η οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη νιώθει απομονωμένη και ξεχασμένη ακόμα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

«Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λυγγερίδη; Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο να ενημερωθεί τι γίνεται με αυτή τη δίκη; Γιατί δεν έρχονται τα κανάλια να την παρακολουθήσουν; Γιατί αποσιωπούν; Υπάρχει φόβος;», ανέφερε μεταξύ άλλων η μητέρα του.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες.