Ξεσπά κάτοικος της Γλυφάδας: «Το νερό έφτασε το 1,60, ο γιος μου κολύμπησε για να σωθεί»

Συγκλονίζει κάτοκος της Άνω Γλυφάδας που περιγράφει το πώς κατάφερε να βγει από το σπίτι της ο γιος της, την ώρα που αυτό πλημμύριζε, αλλά και δείχνει τις εικόνες του οικήματος, που είναι, πλέον μη κατοικίσιμο.

Σε σχετικό ρεπορτάζ του Orange Agency, η κάτοικος της περιοχής σημείωσε πως «τέτοια καταστροφή δεν την είχαμε ξαναδεί. Είμαι πάνω από 45 χρόνια εδώ στην Άνω Γλυφάδα».

Εξήγησε πως η ζημιά στο σπίτι είχε αρχίσει από τότε που έσπασε ένας «σάπιος αγωγός» κάτω από έναν κρουνό, αλλά το αποτελείωσε η κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας.

«Κατέβασε όλα τα φερτά υλικά από το βουνό, παράθυρα, πόρτες, μπάζα, πέτρες» περιέγραψε και είπε πως την ώρα που το σπίτι της πλημμύριζε ήταν μέσα και κοιμόταν ο γιος της με την κοπέλα του και τον σκύλο τους.

Τον κάλεσε, όπως είπε, για να τον ρωτήσει τι έγινε και τότε διαπίστωσε ότι είχε ήδη αρχίσει να ανεβαίνει η στάθμη του νερού.

«Ούρλιαζαν τα παιδιά "θα πνιγούμε". Είχε ήδη πλημμυρίσει το σπίτι. Ο γιος μου κατατοπίστηκε και έβγαλε την κοπέλα του και τον σκύλο από το παράθυρο, κολυμπώντας στο σπίτι»

Εκτίμησε πως ήταν σωτήριο που ξύπνησε μετά το πρώτο κύμα βροχής γιατί αν είχαν ειδοποιηθεί στο δεύτερο, δεν θα μπορούσαν να βγουν από το σπίτι.

Το νερό, όπως είπε, έφτασε στο 1,60.

Πλέον έχει κάνει αίτηση αποζημίωσης στον δήμο, αλλά ενημερώθηκε ότι θα λάβει περίπου 6.000 αποζημίωση για τις οικοσκευές και ίσως πάρει και επίδομα ενοικίου.

«Δεν έχουμε ρούτχα, δεν έχουμε παπούτσια, δεν έχουμε χρήματα, τίποτα. (...) παλεύω για να μείνω σε ένα σπίτι χωρίς ενοίκιο και κατέληξα πάλι στο ενοίκιο».



