Ξεσπά ο πατέρας της 17χρονης που κρατούνταν με τη βία στην Πάτρα: «Να είναι το παιδί μου το τελευταίο»:

Σε κατάσταση σοκ και με έκδηλη την ανησυχία για την επόμενη μέρα, ο πατέρας της 16χρονης κοπέλας, που κρατούνταν παρά τη θέλησή της από τον 35χρονο επιχειρηματία στην Πάτρα, σπάει τη σιωπή του και συγκλονίζει με τα λόγια του.

Ο ίδιος, μιλώντας για τον εφιάλτη που έζησε η κόρη του, εξέφρασε την ελπίδα αυτή η οδυνηρή ιστορία να μην επαναληφθεί για κανένα άλλο ανήλικο παιδί: «Απλά θα ήθελα το παιδί το δικό μου να είναι το τελευταίο σε όλη αυτή την ιστορία, να μην πάθει άλλο παιδί κάτι άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις πρώτες δραματικές στιγμές, ο πατέρας εξήγησε πως η οικογένεια δεν γνώριζε τίποτα για την κράτηση της ανήλικης, μέχρι τη στιγμή που χτύπησε το τηλέφωνο από τις Αρχές. «Με ειδοποίησαν από την Ασφάλεια και μόλις με ειδοποίησαν εγώ έτρεξα», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως το κλίμα στο σπίτι τους είναι εξαιρετικά βαρύ. «Αυτή είναι μια φάση περίεργη. Ούτε η ψυχολογική κατάσταση της κοπέλας είναι καλή, ούτε σε εμάς στο σπίτι υπάρχει ηρεμία. Είναι μια άσχημη κατάσταση».

Ο πατέρας ξεκαθάρισε πως η δικαιοσύνη πρέπει να πάρει τον δρόμο της και ο κατηγορούμενος, ο οποίος αποδείχθηκε υπότροπος σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του: «Ναι, βέβαια, να έχει αντίστοιχες κυρώσεις. Και το παιδί μου να το αφήσουν ήσυχο, αυτό θέλω εγώ».

Τέλος, ερωτηθείς για το αν υπήρχαν δείγματα βίας στο παρελθόν, ο ίδιος δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν είχε ιδέα για όσα συνέβαιναν, τονίζοντας την εμπιστοσύνη που έχει στην κόρη του: «Όχι, δεν ήξερα κάτι, δεν γνώριζα. Πιστεύω όμως, από ό,τι ξέρω την κόρη μου, θα το έλεγε».