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Ξέσπασε ο Ασλανίδης: «Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες την Κωνσταντοπούλου;

Ο Παύλος Ασλανίδης στράφηκε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά τη σημερινή δικάσιμο για τα Τέμπη καταγγέλλοντας ότι η καθυστέρηση προσβάλλει τους συγγενείς των θυμάτων.

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Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Ο Παύλος Ασλανίδης στράφηκε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά τη σημερινή δικάσιμο για τα Τέμπη καταγγέλλοντας ότι η καθυστέρηση προσβάλλει τους συγγενείς των θυμάτων.

«Η δίκη εξελίσσεται σε παρωδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις δέκα η ώρα ότι θα περιμένουμε δύο ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι να χάσουν, εμείς χάσαμε τα παιδιά μας», ανέφερε στις κάμερες επισημαίνοντας την ταλαιπωρία των συγγενών των θυμάτων μετά από όσα έχουν περάσει.

«Είναι δυνατόν; Αυτό είναι κοροϊδία. Έχουμε ματώσει οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας. Είναι δυνατόν να περιμένουμε δυόμισι ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά τους. Από αυτή την κατάσταση, έχουν φύγει οι περισσότεροι γονείς. Η πρόεδρος μας είπε δεν θα ξαναγίνει, απαιτώ να μην ξαναγίνει».

Ο Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι οι οικογένειες των θυμάτων βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, τόσο ψυχολογικά όσο και οικονομικά, ζητώντας να μην επαναληφθούν αντίστοιχες καθυστερήσεις στη δικαστική διαδικασία και να προχωρήσει η υπόθεση χωρίς νέα εμπόδια.

Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 6 Ιουλίου, με τους συγγενείς των θυμάτων να ελπίζουν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει χωρίς νέες αναβολές και καθυστερήσεις.

 

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