Ξυλοδαρμός 13χρονου στη Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα διώκεται ο 18χρονος που τον ξυλοκόπησε

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 18χρονου που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό τού 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο 18χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα).

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση.

Πώς έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Ο 13χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι με επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

Το ανήλικο θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον πατέρα του, και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 18χρονος κατηγορούμενους συνελήφθη κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ενώ οι αστυνομικές έρευνες για τους υπόλοιπους δράστες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Θεσσαλονίκη: Σοβαρή η κατάσταση του 13χρονου

Ο 13χρονος υπέφερε βαριά τραύματα στο κεφάλι από την επίθεση, για τα οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργείο.

Διαβάστε ακόμα: Δίωξη για δωροληψία στον διευθυντή του Ιπποκράτειου: Τα ίδια έκανε και ο προκάτοχός του

Μάρτυρας κάνει λόγο για ένα γκρουπ έως και 15 ατόμων, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο τόσο γρήγορα όσο εξαφανίστηκαν, επιτιθέμενοι κατά των ανήλικων με σίδερα και ξύλα.

Οι δύο φίλοι του νεαρού κατάφεραν να τρέξουν για να ξεφύγουν από το ανεξήγητο μένος των δραστών, αλλά ο 13χρονος δεν ήταν τόσο τυχερός. Σύμφωνα με άλλες αναφορές, λεπτά πριν την έφοδο των κουκουλοφόρων, είχε συνομιλήσει με μία παρέα από κοπέλες.

Οι γονείς του από τη μεριά τους δηλώνουν σοκαρισμένοι, τη στιγμή που οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει έναν 18χρονο ως ύποπτο.