Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτρα: 10 κρούσματα φυματίωσης και ένας θάνατος από λεπτοσπείρωση

Σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα μετά τον εντοπισμό δέκα κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Η ανησυχία εντείνεται καθώς η είδηση έρχεται αμέσως μετά τον τραγικό θάνατο ενός 20χρονου εργάτη, ο οποίος υπέκυψε στη λεπτοσπείρωση στο ίδιο νοσοκομείο.

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου, αποκάλυψε το περιστατικό μιλώντας στον Peloponnisos FM 103.9. Μετά την αποκάλυψη, συγκλήθηκε έκτακτη σύσκεψη στην 6η ΥΠΕ με τη συμμετοχή του ΕΟΔΥ, όπου αποφασίστηκαν τα εξής μέτρα:

Άμεση καταγραφή όλων των στενών επαφών των ασθενών.

Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου κρίνεται απαραίτητο βάσει πρωτοκόλλου.

Αυξημένη επαγρύπνηση για τον εντοπισμό νέων πιθανών περιστατικών στην κοινότητα των εργατών γης.

Σύμφωνα με το pelop.gr, οι υγειονομικές αρχές εστιάζουν πλέον στον περιορισμό της διασποράς, δίνοντας έμφαση στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, προκειμένου να θωρακιστεί η δημόσια υγεία στην περιοχή.