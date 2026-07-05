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Υμηττός σε «κλοιό» ασφαλείας: Απαγόρευση κυκλοφορίας και 24ωρο σαφάρι περιπολιών

Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στον Υμηττό λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (Δείκτης 4). Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία.

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Πυροσβέστης στον Υμηττό
Πυροσβέστης στον Υμηττό | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καταγράφει δείκτη επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλός) και 5 (κατάσταση συναγερμού) σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στις ζώνες υψηλού κινδύνου, απευθύνοντας παράλληλα ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη.

Στο «κόκκινο» η Αττική και ο Υμηττός

Λόγω της ένταξης της Περιφέρειας Αττικής στο επίπεδο επικινδυνότητας 4, εφαρμόζεται ήδη απαγόρευση κυκλοφορίας στον Υμηττό, όπου παράλληλα διενεργούνται 24ωρες περιπολίες για την πρόληψη τυχόν εστιών. Στην ίδια κατηγορία κινδύνου (επίπεδο 4) βρίσκονται επίσης οι εξής περιοχές:

  • Κορινθία
  • Κρήτη
  • Εύβοια
  • Κυκλάδες
  • Χίος, Σάμος και Ικαρία

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας. Οι Αρχές καλούν το κοινό να επιδείξει τη μέγιστη προσοχή και υπενθυμίζουν πως σε περίπτωση εντοπισμού φωτιάς, οι πολίτες πρέπει να καλούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199.

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