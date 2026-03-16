«Υπάρχει μια ομερτά»: Ξεσπά ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου Κλεομένη για τη σιωπή του δράστη

Η Θεσσαλονίκη παραμένει συγκλονισμένη από την άγρια δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, με την οικογένειά του να βιώνει τον απόλυτο πόνο έχοντας μόλις αποχαιρετήσει το μοναχοπαίδι της. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται τώρα ξ απολογία του 23χρονου καθ΄ομολγίαν δράστη, καθώς και οι καταθέσεις των υπολοίπων εμπλεκομένων που αναμένεται να ταυτοποιηθούν.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Πάρις Σπυράτος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, έκανε λόγο για μια ακατανόητη σιωπή γύρω από τα κίνητρα της επίθεσης. «Το τοπίο είναι ομιχλώδες, υπάρχει μια ομερτά. Το έχουμε πει από την αρχή. Υπάρχει μια σιωπή η οποία είναι ύποπτη. Περίμενα από τον κατηγορούμενο τουλάχιστον, ο οποίος ήταν στο συμβάν, που κατέθεσε κάποια πράγματα για το πώς εξελίχθηκε η πράξη.

Είπε δηλαδή ότι ο ίδιος έφερε το φονικό όπλο, ότι χρησιμοποίησε το φονικό όπλο σε βάρος του θύματος. Δεν είπε όμως γιατί έγιναν όλα αυτά και αυτή η σιωπή του δράστη είναι ιδιαίτερα ύποπτη σε μια υπόθεση η οποία πρέπει να εξιχνιαστεί.

Ένας κατηγορούμενος που έπραξε ό, τι έπραξε ο συγκεκριμένος, μετά από αυτά που έγιναν, έπρεπε τουλάχιστον ειλικρινώς να μας φωτίσει αυτό το σημείο. Υπάρχει ένας αντίλογος. Έρχεται και λέει ότι δεν γνώριζα, δεν γνώριζες και αντέδρασες κατά τον τρόπο που αντέδρασες;»

Η «φονική μανία» και τα μοιραία χτυπήματα

Σύμφωνα με τον κ. Σπυράτο, τα στοιχεία δείχνουν μια ξεκάθαρη πρόθεση, παρά τους ισχυρισμούς του δράστη περί άγνοιας.

«Δηλαδή ο ίδιος είναι δεδομένο από τα χτυπήματα που φέρει το ίδιο το θύμα ότι έχει καταφέρει δύο με το μαχαίρι. Η μία είναι η μοιραία στο σημείο της καρδιάς. Βλέπουμε τρία παιδιά να τρέχουν να διαφύγουν, προφανώς από τη φονική του μανία. Και έρχεται ο ίδιος, ο οποίος πρέπει να εξηγήσει τη συμπεριφορά του και λέει δεν ξέρω».

Σε αναμονή των κρίσιμων απολογιών

Η οικογένεια του Κλεομένη, που κήδεψε χθες το παιδί της σε κλίμα αρχαίας τραγωδίας, περιμένει τις δικαστικές εξελίξεις για να λάβει τις απαντήσεις που ζητά.

«Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής, το οποίο διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχει ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Περιμένουμε και εμείς με αμείωτο ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις. [...] Περιμένουμε και εμείς με αμείωτο ενδιαφέρον, όπως και όλο το πανελλήνιο, να ακούσουμε αύριο τι θα πει τελικώς ο κατηγορούμενος στην αρμόδια πρώτη τακτική ανακρίτρια που πρόκειται να απολογηθεί.

Το ίδιο ενδιαφέρον έχει θα έλεγα και η απολογία που θα έχουμε μεθαύριο. Διότι είναι ένα εκ των δύο παιδιών τα οποία ακολουθούσε. Ήταν μαζί με το θύμα. Αυτές οι δυο απολογίες νομίζω ότι θα φωτίσουν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της υποθέσεως».