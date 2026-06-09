Υπό έλεγχο η φωτιά στην Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον δρόμο Ρετζίκι-Φίλυρο

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Θεσσαλονίκη είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά κοντά σε ρέμα σε δύσβατο μέρος στον δρόμο Ρετζίκι-Φίλυρο, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Πυροσβεστικά οχήματα επιχείρησαν στο σημείο, ενώ ρίψεις πραγματοποιήσαν εναέρια μέσα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρείχαν υδροφόρες από μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Μάλιστα, στις 16:18 ήχησε και το 112, ενημερώνοντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η κατάσβεση προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, με τους πυροσβέστες να έχουν καταφέρει να τιθασεύσουν τις φλόγες λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τρίτης, χωρίς να απειλήσει κατοικίες και υποδομές

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 15:40, ενώ στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, που συνδέει το Ρετζίκι με το Φίλυρο, καταγράφεται κυκλοφοριακό κομφούζιο, με την Τροχαία να πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για την διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.