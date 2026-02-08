Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στον Βόλο – Σώα η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια

Παρανάλωμα του πυρός έγινε το σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας στην οδό Τσοποτού 4, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 7 το απόγευμα, σκορπίζοντας τρόμο και πανικό στους κατοίκους, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.

Η ιδιοκτήτρια σώθηκε από θαύμα, καθώς απουσίαζε από το σπίτι και, επιστρέφοντας, αντίκρισε το κτίσμα της να φλέγεται ανεξέλεγκτα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηλικιωμένη χρησιμοποιούσε ξυλόσομπα για θέρμανση, από την οποία εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η μονοκατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς, με τη στέγη να καταρρέει μέσα σε λίγα λεπτά.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο το βράδυ της Κυριακής, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκε έκρηξη, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση, καθώς το σπίτι βρίσκεται δίπλα σε καταστήματα εστίασης στην παραλία του Βόλου.

Πολίτες προσπάθησαν αρχικά να περιορίσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρες, χωρίς αποτέλεσμα. Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα και 13 πυροσβέστες, ενώ οι θαμώνες των γύρω καταστημάτων απομακρύνθηκαν άμεσα για λόγους ασφαλείας. Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια.