Υποκλοπές: Νέα αίτηση στον Άρειο Πάγο για ανάσυρση της δικογραφίας μετά το έγγραφο Ντίλιαν

Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό, κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ζαχαρίας Κεσσές, η αξία αυτού του νέου αποδεικτικού στοιχείου έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει σχέση με την χρήση του στην Ελλάδα.
Η νέα αυτή αίτηση θα συσχετιστεί με τις αιτήσεις για την ίδια υπόθεση που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας, όπως είναι αυτή που κατέθεσε πρόσφατα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήταν και ο ίδιος θύμα του κακόβουλου λογισμικού predator, ζητώντας από τη δικαιοσύνη σε βάθος έρευνα.
- Θοδωρής Αθερίδης: «Δεν είμαι αιρετός, το cancel δεν με αφορά» απαντά μετά τις δηλώσεις για το ελληνικό FBI
- Η «πόλη» που κοστίζει λιγότερο από ένα διαμέρισμα στην Αθήνα
- Η ατάκα Άδωνι για Σαμαρά που δεν ενθουσίασε, οι περιοδείες και η απόφαση της Πόπης
- «Ευταξία, φυσική κατάσταση»: Η αγγελία που ζητάει σερβιτόρο με 98 δεξιότητες κάτι λέει για τον ελληνικό τουρισμό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.