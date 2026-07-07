Υποκλοπές Predator: Κατατέθηκαν οι πρώτες 8 αγωγές από θύματα – Στο «εδώλιο» Intellexa και 13 πρόσωπα

Καταιγιστική εξέλιξη στην υπόθεση με τις τηλεφωνικές υποκλοπές, καθώς κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες οκτώ αγωγές θυμάτων του παράνομου λογισμικού Predator.

Οι αγωγές, όπως εξήγησε ο δικηγόρος των θυμάτων Ζαχαρίας Κεσσές, στρέφονται κατά της εταιρείας Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που κατηγορούνται για τη συγκρότηση και λειτουργία του σχετικού δικτύου, με τους ενάγοντες να διεκδικούν αποζημίωση ύψους 1.000.000 ευρώ ο καθένας, για ηθική βλάβη.

Σε δήλωσή του στο Orange Press, από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο κ. Κεσσές ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να κλείσει, προανήγγειλε την κατάθεση νέων στοιχείων και ανακοίνωσε ότι η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου 2027.

Υποκλοπές - Η δήλωση του δικηγόρου

«Η υπόθεση της παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator δεν μπορεί να θαφτεί όσο και να πασχίζουν κάποιοι. Και μόνο το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα ως θεσμική πληγή αποτυπώνει το μέγεθος του σκανδάλου και την πλημμελή έρευνα της υπόθεσης.

Βρίσκεται σε εξέλιξη από μέρους των εντολέων μου μια δέσμη νέων δικαστικών ενεργειών. Κάποιες από αυτές δεν μπορούμε να τις γνωστοποιήσουμε γιατί υπόκεινται στον κανόνα της μυστικότητας της δικαστικής έρευνας. Κάποιες άλλες τις γνωρίζετε από χθες.

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Σήμερα σας ανακοινώνουμε ότι κατατέθηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι πρώτες 8 αγωγές θυμάτων του λογισμικού Predator κατά της Intellexa και 13 άλλων φυσικών προσώπων που φέρονται να συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτούργησαν το σχετικό δίκτυο. Θα ακολουθήσουν και άλλες σύντομα.

Οι αγωγές στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν από την πρόσφατη καταδικαστική ποινική απόφαση, καθώς και σε εκτενές αποδεικτικό υλικό από ελληνικές και διεθνείς έρευνες.

Κατά την εκδίκαση θα εισφερθουν νέα στοιχεία που είναι πολύ πιθανό να αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει τα στοιχεία στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Συνπεριλαμβανεται και ένα μέρος των στοιχείων που αδιαφόρησαν να παραλάβουν στις 24.4.2026 οι Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλας και Τζαβέλας.

Ζητείται η πλήρης αστική αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν τα θύματα από την παράνομη προσβολή της ιδιωτικής ζωής, του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών τους δεδομένων. Τα ποσά των επιμέρους αποζημιώσεων ανέρχονται στο 1.000.000 κατά άτομο για τις τετελεσμένες παγιδεύσεις. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 7.4.2027.

Οι αγωγές αποτυπώνουν αναλυτικά τη δομή, τη λειτουργία και τον καταμερισμό ρόλων του δικτύου εταιρειών και φυσικών προσώπων που συνδέονται με την ανάπτυξη, διάθεση και χρήση του Predator.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα για την πλήρη λογοδοσία όλων των εμπλεκομένων και την αποκατάσταση των θυμάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».