Υπόθεση 16χρονης Λόρας: Αρνείται να δει τους γονείς της - Διαμένει ακόμα σε δομή στο Βερολίνο

Αν και η 16χρονη Λόρα έχει εντοπιστεί από τις αρχές, φέρεται να αρνείται κάθε επαφή με τους γονείς της, εγείροντας ερωτήματα για τις αιτίες διαφυγής της.

Σύμφωνα με το Mega, η ανήλικη παραμένει σε δομή στο Βερολίνο και αρνείται συνάντηση με την οικογένειά της.





Άτομο από τον κύκλο της, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό: «Έχει περάσει ένας μήνας και μαθαίνουμε πως η Λόρα αρνείται να πει τι έχει συμβεί.

Δεν θέλει να μιλήσει ούτε στην γερμανική αστυνομία. Μέχρι και σήμερα οι γονείς της αναρωτιούνται γιατί το παιδί δεν θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο να πει έστω ένα: είμαι καλά στη μητέρα της.

Ο πατέρας της, δύο μέρες αφού βρέθηκε η Λόρα, έφυγε από το Βερολίνο, πήγε στο Αμβούργο και από εκεί γύρισε στην Ελλάδα χωρίς να καταφέρει να επισκεφθεί την κόρη του στη δομή», αναφέρει το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη δεν έχει καταθέσει επίσημα στις αρχές. Είναι γνωστό ότι ανέφερε στη γερμανική αστυνομία πως έφυγε από την Ελλάδα επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο και στην καθημερινότητά της.