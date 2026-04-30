Νέες αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση της διπλής ένοπλης επίθεσης του 89χρονου στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην οποία τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα.

Την τελευταία εξέλιξη της προφυλάκισης του 89χρονου σχολίασε η κόρη του, καθώς εμφανίστηκε τηλεφωνικά στην εκπομπή Live News του MEGA, επικροτώντας την απόφαση της Δικαιοσύνης.

«Ήταν σωστή η απόφαση της Δικαιοσύνης για την προφυλάκισή του. Δεν μπορείς να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου. Δεν είναι δικαιολογία ότι είναι κάποιας ηλικίας» είπε η ίδια και πρόσθεσε:

«Μπορεί να μην είχε πρόθεση να σκοτώσει αλλά αν κάτι συνέβαινε; Δεν είναι στο χέρι σου αν θα σκοτώσεις κάποιον».

Η κόρη του 89χρονου νωρίτερα είχε αποκαλύψει ένα περιστατικό που εγείρει πολλές απορίες, καθώς μοιράστηκε στον αέρα ότι ο πατέρας της της είχε ζητήσει την επιμέλεια της κόρης της για να την μεγαλώσει με τις δικές του αρχές και κανόνες.

«Έχω απομακρυνθεί και από την μητέρα μου και από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου θεώρησε σωστό να προσπαθήσει να μου επιβληθεί εμένα και της κόρης μου κάποια στιγμή. Είχε πει πως για να μας γράψει την περιουσία, θα πρέπει να γυρίσω Ελλάδα.

Όταν αρνήθηκα, μου ζήτησε την επιμέλεια της κόρης μου, να την στείλω Ελλάδα και να την μεγαλώσει όπως θέλει», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση του Νίκου Ευαγγελάτου για το τι αισθάνεται για τον πατέρα της, η κόρη του απάντησε: «Μόνο βιολογικός μου πατέρας είναι. Ούτε μίσος νιώθω, ούτε απόρριψη, αλλά ούτε και αγάπη. Την αγάπη για να την νιώσεις πρέπει να την πάρεις κιόλας» και συμπλήρωσε: «Τώρα νιώθω λύπη για εκεί που έφτασε».