Προσωρινά προφυλακιστέος κρίθηκε ο 89χρονος για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, αναμένοντας τα αποτελέσματα της ψυχιατρικής εξέτασης.

Ο ηλικιωμένος δράστης, που τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα σε Κεραμεικό και Λουκάρεως, επιχείρησε ενώπιον της ανακρίτριας να υποβαθμίσει το περιστατικό. Εμμένοντας στην αρχική του γραμμή, υποστήριξε πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, παρά τις διαδοχικές ένοπλες επιθέσεις στην καρδιά της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, η υπεράσπιση του κατηγορουμένου υπέβαλε επίσημο αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, με σκοπό την πλήρη αξιολόγηση της ψυχικής του υγείας και του καταλογισμού του κατά τον χρόνο των πράξεων.

Ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα και τις οικογένειές τους, ενώ προέβη σε μια έμπρακτη κίνηση αποκατάστασης, δηλώνοντας την πρόθεσή του να αποζημιώσει τους τραυματίες με το ποσό των 2.000 ευρώ στον καθένα.

Το «βαρύ» κατηγορητήριο

Συγκεκριμένα, ο 89χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, του αποδίδονται πλημμελήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και άλλων όπλων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Η πρώτη δήλωση του δικηγόρου του 89χρονου μετά την απόφαση

Ο δικηγόρος του 89χρονου, σχολίασε την απόφαση και έκανε λόγο για έναν «ανελέητο δικαστικό αγώνα» του πελάτη του, που του κόστισε σχεδόν 30.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την σύλληψη του 89χρονου:

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος 89χρονου ημεδαπού, για περιστατικά που έλαβαν χώρα σε κτίριο Ε.Φ.Κ.Α. και στο Πρωτοδικείο Αθηνών την Τρίτη, 28 Απριλίου 2026.

Η δικογραφία αφορά τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση με χρήση και κατοχή πυροβόλου κυνηγετικού όπλου, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της Τρίτης, το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής δέχθηκε κλήση για ένοπλη επίθεση σε τμήμα του Ε.Φ.Κ.Α. στην περιοχή των Πετραλώνων, ο δράστης της οποίας είχε ήδη αποχωρήσει. Άμεσα, αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν έναν τραυματία και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνεχεία, το Κέντρο έλαβε κλήση για νέο ένοπλο συμβάν, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ο δράστης του οποίου είχε επίσης αποχωρήσει, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων (4) ατόμων.

Παράλληλα, συγγενικό πρόσωπο του δράστη γνωστοποίησε τα στοιχεία του σε αστυνομικούς, αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο κατηγορούμενος εισήλθε αρχικά στο κτίριο του Ε.Φ.Κ.Α., όπου πυροβόλησε δύο φορές με κυνηγετικό όπλο προς υπαλλήλους, τραυματίζοντας έναν εξ’ αυτών, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου εισήλθε σε γραφείο στον ισόγειο χώρο και πυροβόλησε προς τους εργαζομένους, τραυματίζοντας ακόμη -4- άτομα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους ανωτέρω χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το κυνηγετικό όπλο, -5- κάλυκες και χειρόγραφες σημειώσεις, ενώ οι χώροι εξερευνήθηκαν από αρμόδια συνεργεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης μετέβη στο κτίριο του Ε.Φ.Κ.Α. με επιβατηγό όχημα δημοσίας χρήσης, εντός του οποίου είχε αφήσει βαλίτσα με προσωπικά αντικείμενα και ιδιόχειρες σημειώσεις, η οποία κατασχέθηκε.

Από την Ελληνική Αστυνομία ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με τη διενέργεια ελέγχων στην ευρύτερη περιοχή και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό της διαφυγής του δράστη, με κύρια προτεραιότητα τη διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, απογευματινές ώρες ο 89χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σε σωματικές έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο,

14 φυσίγγια,

ακτοπλοϊκό εισιτήριο με προορισμό περιοχή της Ιταλίας,

300 ευρώ και

ιδιόχειρο σημείωμα.

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, σε περιοχή της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -2- αναδιπλούμενα μαχαίρια, απομίμηση όπλου (ρέπλικα) και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»

Η σύλληψη του 89χρονου

Ο άνδρας, ο οποίος τραυμάτισε πέντε άτομα, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Πάτρα, μετά από 6 ώρες. Ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο, πλησίον των ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω του έφερε ένα 38άρι γεμάτο περίστροφο. Η μετάβασή του στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε με μισθωμένο ραδιοταξί (κατόπιν ραντεβού), έναντι του ποσού των 200 ευρώ.

Ενώ, φέρεται να σχεδίαζε να διαφύγει στο εξωτερικό, πιθανά στην Ιταλία.

«Μου είπε ότι λυπάται και είναι συγκλονισμένος»

Στη συνέχεια, κάνοντας μια στροφή από όσα είχε αναφέρει το βράδυ της Τρίτης στη ΓΑΔΑ, ο κ. Νουλέζας τόνισε ότι ο εντολέας του «έχει σώας τας φρένας», όμως «θα ζητηθεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για ευνόητους λόγους. Και σας λέω προκαταβολικά ότι δεν μπορεί να εγκλειστεί, να προφυλακιστεί σε κατάστημα κράτησης εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του, και προφανώς θα κρατείται σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα».

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος είπε ότι ο 89χρονος του μετέφερε ότι «λυπάται και είναι συγκλονισμένος για το ότι άθελά του (τους τραυμάτισε), επειδή ήθελε να διαμαρτυρηθεί και να στείλει ένα μήνυμα στον κακό ΕΦΚΑ που ταλαιπωρεί τους πολίτες […] Είναι καταβεβλημένος ψυχικά και σωματικά. Μου είπε ότι ζητώ συγγνώμη μόνο από τους ανθρώπους που άθελά μου τραυμάτισα.

Ο άνθρωπος στόχευσε στο δάπεδο, στο πάτωμα, δεν ήθελε να τραυματίσει, να προξενήσει σωματική βλάβη, ούτε καν στα πόδια, πολύ περισσότερο που αφορούσε γυναίκες. Απλά νιώθει αδικημένος από τη Δικαιοσύνη».

