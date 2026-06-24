Υπόθεση εκβιασμού ανηλίκου στον Βόλο: Εντοπίστηκαν 276.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο που συνδέεται με τον 34χρονο

Νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση εκβιασμού 13χρονου μαθητή στον Βόλο από έναν 34χρονο και τέσσερις ανήλικους, οι οποίοι φέρονται να του απέσπασαν συνολικά 370.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν 276.790 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν στην κατοχή στενού συγγενή του 34χρονου, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από δύο μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, ο 34χρονος φέρεται να είχε αποκρύψει μέρος των χρημάτων που απέσπασε από τον ανήλικο στο σπίτι του θείου του.

Βόλος: Το χρονικό

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, γιος επιχειρηματία, είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του. Ένας φίλος του, ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει μερικά από αυτά και τότε ξεκίνησε ο Γολγοθάς για το παιδί.

Ο φίλος του, του είπε πως έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και με την απειλή ότι θα κατηγορηθεί ο 13χρονος και οι γονείς του, τον τρομοκράτησαν αναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει τις 370.000 ευρώ που είχαν στο σπίτι οι γονείς του. Επίσης του είπαν ότι ένα μέρος των χρημάτων θα πήγαινε στη νομική υποστήριξη του δήθεν συλληφθέντα.

Στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι τους. Ο 13χρονος τούς αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε αυτόν τον ενάμιση μήνα καθώς και τα άτομα στα οποία παρέδωσε τα χρήματα. Οι γονείς πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Ο 34χρονος δράστης είχε συλληφθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το δικαστήριο ορίστηκε να γίνει στο Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.