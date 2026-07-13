Η 46χρονη Ελληνίδα συνελήφθη τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών, επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit - NEU). Η 46χρονη, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, καταζητείτο από τις ελληνικές αρχές για υπόθεση που αφορά επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αθήνα το 2010.

Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, καταλήγει η δήλωση της NCA στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μαρινάκης για Marfin: «Να υπερασπιστούμε την Δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (13/07), έκανε εκτενή αναφορά στις συλλήψεις των δραστών που ευθύνονται για την εμπρηστική επίθεση που οδήγησε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, αλλά και της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin.

«Οι αρχές συνέλαβαν, την περασμένη Παρασκευή, τους φερόμενους ως δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και της προ 16 ετών δολοφονικής, εμπρηστικής επίθεσης στην Marfin, από την οποία έχασαν τη ζωή τους η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η Παρασκευή Ζούλια. Τα εγκλήματα αυτά συγκλόνισαν την κοινωνία, καταδεικνύοντας την πλήρη απαξίωση που δείχνουν κάποιοι απέναντι στην ανθρώπινη ζωή.

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Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτίοντας, με τον τρόπο αυτό, φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων».

«Μέσα στη θλίψη και την οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση: να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επίσης αναφέρθηκε στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη: «Χθες, σημειώθηκε ακόμη μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασύδειλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών.

Όσοι επιχειρούν να επιβάλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος».