Υπόθεση Novartis: «Παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων με φόντο την υπόθεση Novartis, δεσμεύτηκαν σήμερα (27/11) κατόπιν εντολής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «παγώνει» όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελλάδα, αλλά και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σε τράπεζες της Ελβετίας.

ληροφορίες αναφέρουν ότι η Αρχή προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση θεωρώντας πως τα χρήματα που έλαβαν οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση της Novartis σχετίζονται με τις ψευδείς, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική δικαιοσύνη και πως όταν τους δόθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αφού είχαν οικονομικό κίνητρο .

Επίσης δρομολογείται και νέα ποινική έρευνα για τα συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς από την Αρχή διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας πόρισμα προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Υπόθεση Novartis: Εντολή για δέσμευση περιουσίας σε ακόμη 12 άτομα

Οι δεσμεύσεις περιουσίας δεν σταματούν στους δύο προστατευόμενους μάρτυρες καθώς εντολή δέσμευσης δόθηκε για ακόμη 12 άτομα.

Οι λογαριασμοί αυτών φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την «αμοιβή» που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι χωρίς κάποια αιτιολογία , για τους οποίος μάλιστα η Αρχή ζητά να ελεγχθούν με τη σειρά τους από την αρμόδια εισαγγελία για συνέργεια σε ξέπλυμα, αδίκημα το οποίο, επίσης τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος.

Η Αρχή φέρεται να εκτίμησε πως οι καταθέσεις τους στην Ελλάδα και στην Αμερική είχαν κοινό παρονομαστή το οικονομικό κίνητρο. Έτσι, αναζητήθηκαν στοιχεία και στο επόμενο στάδιο χαρτογραφήθηκε η διαδρομή των χρημάτων , που κατά την Αρχή αποτελεί προϊόν εγκληματικής ενέργειας. Πληροφορίες αναφέρουν πως από την έρευνα της η Αρχή εντόπισε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρονταν σε τράπεζα στην Ελβετία.

Για τον έναν το «ύποπτο» ποσό που εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.