Το φιάσκο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Θάνο Ντόκο έχει προκαλέσει σάλο τις τελευταίες ημέρες, εγείροντας πολλά ερωτήματα. Ο Βόβαν και ο Λέξους, οι δύο Ρώσοι φαρσέρ που κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, καθώς προσποιήθηκαν τους Ουκρανούς αξιωματούχους, έδωσαν συνέντευξη στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», δίνοντας τη δική τους εκδοχή.

«Μας εξέπληξε πολύ όταν είδαμε τις εξηγήσεις του για αυτή τη συνομιλία. Δεν μπορέσαμε να τις ακούσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε ελληνικά, αλλά είδαμε στιγμιότυπα. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόταν σε ένα εστιατόριο ή καφέ. Και νομίζω ότι το να συζητά κανείς τέτοια ευαίσθητα θέματα μέσα σε έναν τέτοιο χώρο, όπου υπάρχουν σερβιτόροι και άλλοι πελάτες γύρω, αποτελεί επίσης σοβαρό πρόβλημα», είπαν αρχικά.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι αντίστοιχο στη Ρωσία, όπου ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας θα συζητούσε ή θα έδινε συνέντευξη μέσα σε εστιατόριο ή καφέ, αφού οι πληροφορίες που χειρίζεται είναι άκρως απόρρητες. Αυτό απλώς δεν είναι φυσιολογικό ούτε επαγγελματικό», πρόσθεσαν.

Σε ερώτηση γιατί επέλεξαν τον Θάνο Ντόκο για να του κάνουν φάρσα, οι δύο Ρώσοι απάντησαν:

«Δεν τον επιλέξαμε εσκεμμένα. Ήταν απλώς ένα όνομα σε μια λίστα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχαμε σκοπό να του κάνουμε φάρσα. Στην πραγματικότητα, γυρίζαμε μια τηλεοπτική εκπομπή στην οποία κάναμε φάρσες σε διάφορους συμβούλους εθνικής ασφάλειας στις χώρες της Βαλτικής και των Βαλκανίων. Αφού μιλήσαμε με συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Βαλτικής και έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ρουμανίας, σκεφτήκαμε: Γιατί να μην καλέσουμε και τον Έλληνα σύμβουλο εθνικής ασφάλειας; Γιατί όχι;.

Είπαμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Στην αρχή το ξεχάσαμε– αλλά ίσως εκείνος να ήθελε πραγματικά να συμμετάσχει στην εκπομπή μας… Τελικά, το γραφείο του ανταποκρίθηκε, κάναμε τη φάρσα και μετά το ξεχάσαμε. Μας εξέπληξε πολύ το γεγονός ότι το θέμα πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις στη χώρα σας, καθώς για εμάς ήταν απλώς ένας συνομιλητής ανάμεσα σε άλλους, τίποτα το ιδιαίτερο – ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε και μετά το ξεχάσαμε».

Ερωτώμενοι για το πώς κατάφεραν να τον παγιδεύσαν, απάντησαν πως δεν χρησιμοποίησαν κάποια προηγμένη τεχνολογία:

«Ήταν απλώς ένα email από Gmail, τίποτα ιδιαίτερο. Του προτείναμε να μιλήσουμε μέσω Zoom και εκείνος συμφώνησε. Συζητήσαμε όσα είχαμε να πούμε, τίποτα περισσότερο. Ξέρετε τι είχε πραγματικά ενδιαφέρον; Ότι η αντίδραση από την Ελλάδα ήρθε μόλις την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευση της συνομιλίας. Στη Ρωσία είχε δημοσιευθεί ήδη τέσσερις ημέρες νωρίτερα, την Τετάρτη».

Απαντώντας στις δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης που χαρακτήρισε τη φάρσα ως υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είπαν:

«Ίσως να πιστεύουν ότι είμαστε κάποια οργάνωση της KGB… Αν θεωρούν ότι ένα απλό μακιγιάζ είναι μια μυστική ειδική επιχείρηση, τότε εντάξει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι για τις διαδικασίες εθνικής ασφάλειας της χώρας σας, αν πιστεύουν ότι ένα απλό μακιγιάζ αποτελεί ειδικό εργαλείο εναντίον της Ελλάδας. Για εμάς δεν είναι κάτι ιδιαίτερο ούτε καινούριο, γιατί έχουμε δεχθεί πολλές παρόμοιες κατηγορίες από διάφορους υψηλόβαθμους αξιωματούχους με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει, και ο κ. Ντόκος δεν αποτελεί εξαίρεση.