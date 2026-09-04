Υπόθεση παραμέλησης παιδιών στην Πρέβεζα: «Δεν προκύπτει κακοποίηση», λέει η πρόεδρος Πρόνοιας Ηπείρου

Διαψεύδει όσα μέχρι στιγμής ήταν γνωστά για την υπόθεση των τριών ανήλικων παιδιών στην Πρέβεζα η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, Μαρία Τσολάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Ραντάρ» του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ.

Τα τρία παιδιά από το χωριό Ζερβό του Δήμου Ζηρού βρίσκονται από την Τρίτη στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας, μετά από εντολή του εισαγγελέα. Πρόκειται για δύο αγόρια, ηλικίας 13 και 7 ετών, και ένα κορίτσι 8 ετών. Η μητέρα των παιδιών έχει αποχωρήσει από το σπίτι, ενώ ο πατέρας τους εργάζεται ως κτηνοτρόφος.

Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου αμφισβήτησε αναφορές που έκαναν λόγο για κακοποίηση ή υποσιτισμό των τριών παιδιών.

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Όπως ανέφερε στη συνέντευξη, οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τα παιδιά είναι πολύ καλές και, σύμφωνα με την εικόνα που η ίδια παρουσίασε, φαίνεται τα παιδιά να ζουν σε συνθήκες παραμέλησης που συνδέονται με οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας.

Η κ. Τσολάκη έκανε λόγο για έναν πατέρα που έχει αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών και παράλληλα εργάζεται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εξετάζεται και η δυνατότητα ουσιαστικής στήριξης της οικογένειας.

«Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν κακοποιητικό γονέα, αλλά με έναν άνθρωπο που χρειάζεται στήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.