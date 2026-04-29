Υπόθεση πυροβολισμών στον ΕΦΚΑ: Εξιτήριο έλαβαν οι 4 γυναίκες που τραυμάτισε ο 89χρονος

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» έλαβαν οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν, μετά την ένοπλη επίθεση του 89χρονου στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η κατάστασή τους είναι σταθερή και δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Αντίθετα, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που επίσης υπέστη τραυματισμό, παραμένει για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου, καθώς οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του.

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος που εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ

Παράλληλα, στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τετάρτη (29/4) ο 89χρονος που το πρωί της Τρίτης εισέβαλε διαδοχικά στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως με καραμπίνα τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην Πάτρα σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ και προετοιμαζόταν να φύγει εν πλω για Ιταλία.

Ο 89χρονος κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και σύμφωνα με την ΕΡΤ εμμένει στο προσωπικό του πρόβλημα με τα ένσημα. Ο ίδιος λαμβάνει δύο συντάξεις από ΗΠΑ και Γερμανία που έχει εργαστεί στο παρελθόν και ήθελε να του αναγνωριστεί και στην Ελλάδα σύνταξη.