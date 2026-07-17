Υπόθεση stalking στον Πύργο: Συνελήφθη 35χρονος μετά από καταγγελία από συνάδελφό του

Η αστυνομία στον Πύργο προχώρησε στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα, μετά από καταγγελία σε βάρος του για συστηματική παρακολούθηση και παρενόχληση μίας κατοίκου της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το patrisnews.gr, η γυναίκα υπέβαλε σε βάρος του μήνυση για stalking και παρενόχληση και αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία στις Αρχές, εδώ και αρκετούς μήνες ο άνδρας παρενοχλούσε συστηματικά την καταγγέλλουσα, τόσο στο τόπο της εργασίας τους - είναι συνάδελφοι - όσοι και εκτός αυτής.

Το φερόμενο ως θύμα κατήγγειλε πως η συμπεριφορά του συλληφθέντα ήταν αφόρητη, ενώ η ίδια ένιωθε και απειλή, με δεδομένο ότι είναι παντρεμένη και έχει παιδιά.

Πλην του άλλων, φαίνεται ότι διέδιδε ψευδή γεγονότα που έβλαπταν την υπόληψή της, ενώπιον του συζύγου της, αλλά και στη δουλειά.

Επίσης, η γυναίκα επεσήμανε πως είχε βρει σπασμένο το όχημά της και έδειξε ως υπαίτιο τον συλληφθέντα, ισχυριζόμενη ότι τον είδε να απομακρύνεται από το σημείο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή λόγω επίμονης παρακολούθησης και για συκοφαντική δυσφήμιση και σήμερα, Παρασκευή (17/07), αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.