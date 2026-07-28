Υπόθεση Σύρου: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύζυγος

Το βράδυ της Τρίτης ολοκληρώθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών της Σύρου η διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας.

Μετά το πέρας της διαδικασίας,σύμφωνα με το dikastiko.gr, αποφασίστηκε η σύζυγος του 41χρονου να αφεθεί ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cyclades24.gr, η υπερασπιστική γραμμή βασίζεται στην ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, απομονώνοντας ένα συγκεκριμένο καρέ. Στη συγκεκριμένη εικόνα, το μπουφάν της 41χρονης φέρεται να διακρίνεται ήδη σκισμένο από το μαχαίρι την ώρα που εκείνη βγαίνει από το σπίτι. Το στοιχείο αυτό αναδείχθηκε προκειμένου να αντικρούσει τον ισχυρισμό της συνηγόρου της οικογένειας του θύματος, η οποία υποστηρίζει πως το θανατηφόρο χτύπημα καταφέρθηκε λίγα λεπτά προτού η γυναίκα καταρρεύσει στον δρόμο.

Από την πλευρά του, ο 41χρονος κατηγορούμενος εμμένει στον ισχυρισμό ότι βρισκόταν σε άμυνα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ανέφερε πως το όπλο του εγκλήματος ήταν το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή για το δείπνο του —συγκεκριμένα ανέφερε πως έκοβε τυρί— και παραδέχτηκε ότι μετά το χτύπημα την καταδίωξε.

«Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της. Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εκείνη την ώρα εγώ έτρωγα και, επειδή δεν μιλούσαμε, δεν άκουσε κάτι», περιέγραψε αρχικά.

Αναφερόμενος στη στιγμή της συμπλοκής, υποστήριξε: «Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη εισέβαλε με ορμή. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της συζύγου μου, έπειτα άρχισε να κινεί το μαχαίρι απειλητικά προς το μέρος μου και προσπάθησε να με χτυπήσει στον λαιμό. Τότε έκανα μια περιστροφική κίνηση με το χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω».

Τέλος, ο κατηγορούμενος περιέγραψε τα όσα ακολούθησαν αφότου η άτυχη διασώστρια σωριάστηκε στο έδαφος σε μικρή απόσταση από το σπίτι. Ισχυρίστηκε πως έτρεξε κοντά της και της σήκωσε την κουκούλα για να δει ποια ήταν, νομίζοντας αρχικά πως επρόκειτο για μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα. Όπως κατέθεσε, δεν την αναγνώρισε αμέσως και, όταν συνειδητοποίησε ότι ήταν η 41χρονη, υπέστη σοκ.