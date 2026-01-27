Υπουργείο Ανάπτυξης για Βιολάντα: «Αρμόδια για την άδεια λειτουργίας η Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Για τη φονική πυρκαγιά στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», που στέρησε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες εξέδωσε ανακοίνωση το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, διευκρινίζει αναφορικά με τη λειτουργία του εργοστασίου ότι: «Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναφορικά με την αδειοδότηση του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, επισημαίνει ότι με βάση τις διατάξεις του ν. 3982/2011 αδειοδοτούσα αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Διαβάστε επίσης: «Νιώθω τύψεις που είμαι ζωντανός»: Συγκλονίζει η μαρτυρία διασωθέντα από την έκρηξη στη «Βιολάντα»

Η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου.

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το χρονικό

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, όταν στον χώρο βρίσκονταν 13 εργαζόμενοι. Οι οκτώ κατάφεραν να απομακρυνθούν, ενώ πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά επτά άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων του εργοστασίου των Τρικάλων κατέρρευσε. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, ομάδες της 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, drone και βοηθητικά οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.