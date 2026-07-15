Ζάκυνθος: Αναχώρησε με πλοίο το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση

Έξι μέρες μετά το περιστατικό της αναγκαστικής προσγείωσης στο αεροδρόμιο στη Ζάκυνθο, το F-16 μπήκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης 15/7 στο πλοίο «Κεφαλονιά» της Levante Ferries και αναχώρησε από το νησί.
Διαβάστε ακόμα: Ζάκυνθος: Ποιος είναι ο ήρωας πιλότος που προσγείωσε με ψυχραιμία το F16 χωρίς σύστημα
Όπως αναφέρει το imerazante.gr πολυπληθές κλιμάκιο είχε έρθει στο νησί από την Πέμπτη όπου το είχε μάλιστα απομακρύνει από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου την ίδια μέρα σε μια διαδικασία που κράτησε αρκετές ώρες.
Τελικώς το αποσυναρμολόγησε βγάζοντας τα φτερά του και τα ξημερώματα της Τετάρτης (15-07) συνοδεία Αστυνομίας, Λιμεναρχείου και υψηλόβαθμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας όπως και της Δημοτικής Αρχής και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας καθώς παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γ. Στασινόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πολ. Προστασίας Κ.Κόκορης και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Δ. Αδαμόπουλος το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από το Αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει με το πλοίο “ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ”. Το πλοίο αναχώρησε στις 2.10 τα ξημερώματα.
- Τι μισθό έπαιρνε ένας δημόσιος υπάλληλος το 2001: Οι κωμικοτραγικές συγκρίσεις με το τώρα
- Το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου – «Ο Αλέξανδρος εισήλθε εις το νοσοκομείο» και το «πουκάμισο το θαλασσί»
- Marfin: «Ταυτοποιήθηκε αντικείμενο, όχι τα πρόσωπα» – Επιμένει στην αθωότητα των 42χρονων η δικηγόρος
- Απόστολος Γκλέτσος για την ατάκα με το ψάρι: «Στρατηγική κίνηση - Θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.