Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, 9 Ιουλίου, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την προσγείωση. Οι δύο χειριστές επέδειξαν άμεσα αντανακλαστικά, ενεργοποιώντας το σύστημα εκτίναξης, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν το μαχητικό με ασφάλεια και να προσγειωθούν περίπου 30 μέτρα από το σημείο του συμβάντος. Αμφότεροι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του αερολιμένα, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Για λόγους ασφαλείας, ο χώρος αποκλείστηκε, ενώ ο διάδρομος του αεροδρομίου τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας έως ότου ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του αεροσκάφους και η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.

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Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δείτε βίντεο από την προσγείωση:

Η ανακοίνωση τη αεροπορίας

Σε ανακοίνωσή της, η Πολεμική Αεροπορία επιβεβαιώνει το περιστατικό και τονίζει ότι έχουν ήδη κινητοποιηθεί όλοι οι αρμόδιοι μηχανισμοί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη διαδικασία για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση:

«Περιστατικό με Αεροσκάφος F-16 της ΠΑ

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».