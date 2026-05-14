Ζάκυνθος: Νεκρή σε πισίνα 66χρονη Βρετανίδα στο Κερί

Νεκρή βρέθηκε την Πέμπτη (14/5) μια γυναίκα 66 ετών βρετανικής υπηκοότητας, σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στην περιοχή του Μαραθία στο Κερί Ζακύνθου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.
Παρά το γεγονός ότι τής έγινε κάρπα, στην αρχή, από άτομο που γνώριζε τη σχετική διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 16:30 διακομίσθηκε με ασφυγμία στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατό της.
Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίσθηκε το διαβατήριο της, ενώ ο σύντροφός της -επίσης, βρετανικής υπηκοότητας- παρέμεινε στη βίλα, λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση.
Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ. Για το περιστατικό, είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που διαπιστωθεί στη νεκροψία-νεκροτομή.
- Ηλιούπολη: Η κατάσταση της 17χρονης και οι συμβουλές των ειδικών για την ψυχική θωράκιση των εφήβων
- Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη ως queer αγόρι με bullying, χωρίς χρήματα και διασυνδέσεις»
- Γαλάζια Σημαία 2026: 2η στον κόσμο η Ελλάδα - Αναλυτική λίστα με τις βραβευμένες παραλίες
- Τατιάνα Στεφανίδου: Αποκάλυψε τον λόγο που λείπει το Νίκος Ευαγγελάτος από το Live News
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.