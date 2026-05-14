Ζάκυνθος: Νεκρή σε πισίνα 66χρονη Βρετανίδα στο Κερί

Νεκρή σε πισίνα εντοπίστηκε μία 66χρονη Βρετανίδα στη Ζάκυνθο. Τι έχει γίνει γνωστό, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

EKAB - Brady
ΕΚΑΒ | Eurokinissi
Νεκρή βρέθηκε την Πέμπτη (14/5) μια γυναίκα 66 ετών βρετανικής υπηκοότητας, σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στην περιοχή του Μαραθία στο Κερί Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Παρά το γεγονός ότι τής έγινε κάρπα, στην αρχή, από άτομο που γνώριζε τη σχετική διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 16:30 διακομίσθηκε με ασφυγμία στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατό της.

Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίσθηκε το διαβατήριο της, ενώ ο σύντροφός της -επίσης, βρετανικής υπηκοότητας- παρέμεινε στη βίλα, λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση.

Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ. Για το περιστατικό, είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που διαπιστωθεί στη νεκροψία-νεκροτομή.

