Ζάκυνθος: Ο δήμαρχος προσπαθεί να σβήσει φωτιά που έχει μπει σε σπίτι

Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι στη Ζάκυνθο, καθώς μεγάλη φωτιά απειλεί σπίτια, ενώ οικισμοί εκκενώθηκαν.

Μάλιστα, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά που έχει μπει σε σπίτι στον οικισμό Αγαλά.

Ήδη εδώ και ώρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με την πύρινη λαίλαπα, ώστε να σώσουν σπίτια στην περιοχή Αγαλάς στη Ζάκυνθο.

Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει το χωριό και έχει φθάσει στα πρώτα σπίτια. Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εμποδίσουν τις φλόγες να μπουν στον οικισμό.

Από την άλλη πλευρά του βουνού οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε το πευκοδάσος και κατευθύνονται προς το χωριό Κερί.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.