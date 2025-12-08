Ζάκυνθος: Σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων στον Πύργο το πιτ μπουλ που επιτέθηκε στο 2χρονο παιδί

Πολλοί μετά το περιστατικό της Ζακύνθου, έσπευσαν να «στρέψουν τα βλέμματα» στο πιτ μπουλ που επιτέθηκε στο 2χρονο αγόρι που μετά έχασε τη ζωή του.
Μάλιστα, άτομα της τοπικής κοινότητας υποστήριζαν ότι το σκυλί πρέπει να θανατωθεί λόγω επικινδυνότητας, με τις φιλοζωικές οργανώσεις να διαφωνούν κάθετα.
Τελικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πιτ μπουλ κατέληξε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων στον Πύργο και συγκεκριμένα βρίσκεται εκεί από εχθές το απόγευμα.
Διαβάστε επίσης: Μύθοι και Αλήθειες: Είναι τα πιτ μπουλ από τη φύση τους επιθετικά; - Ειδικός εξηγεί με φόντο την τραγωδία στη Ζάκυνθο
Μετά από συνεννόηση του Δήμου Ζακύνθου, έφτασαν στο νησί εκπαιδευτές και μετέφεραν τον σκύλο στην Ανδραβίδα, όπου έγινε αιμοληψία και ακολούθως πήγε στην δομή φιλοξενίας. Εκεί θα παρακολουθηθεί από κτηνιάτρους και ειδικούς η συμπεριφορά του ζώου και θα αποφασιστεί το μέλλον του.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κώστας Κόκκορης μιλώντας στην ΕΡΤ Ζακύνθου, ερωτηθείς γιατί ο Δήμος δεν μπόρεσε να αναλάβει την όλη διαδικασία, απάντησε ότι δεν έχει κτηνιάτρους, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει δύο προσκλήσεις, στις οποίες όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση.
