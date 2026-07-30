Ζήτησαν από εργαζόμενους να κρυφτούν ακόμα και σε φέρετρα: Τρικ εργοδοτών για να γλιτώσουν τα πρόστιμα

Οι δαιμόνιοι εργοδότες έχουν επινοήσει κάθε λογής ψέμα και τέχνασμα για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας. Εικονικούς «υπεύθυνους», εργαζόμενους που μετατρέπονται σε πελάτες, μέχρι κρυψώνες σε φέρετρα και ψυγεία αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ ότι εντόπισαν οι επιθεωρητές.

Στόχος των ευφάνταστων αλλά παράνομων μεθοδεύσεων των εργοδοτών, η αποφυγή προστίμων και την καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας.

«Βαφτίζουν» τους υπαλλήλους ως υπεύθυνους τμημάτων

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε σούπερ μάρκετ, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι κάποιου τμήματος – από τα αλλαντικά και τα ταμεία μέχρι τους διαδρόμους και τα χαρτικά – παρότι στην πραγματικότητα εκτελούσαν κανονικά καθήκοντα υπαλλήλων.

Διαβάστε ακόμα: Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι ισχύει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις - Πού επεκτείνεται

Εργαζόμενοι γίνονται πελάτες όταν εμφανίζονται οι ελεγκτές

Στα beach bars και σε επιχειρήσεις εστίασης έχει καταγραφεί ακόμη μία μέθοδος για να αποφευχθεί η χρήση της ψηφιακής κάρτας. Όταν φτάνουν οι επιθεωρητές, οι εργαζόμενοι αφήνουν τους δίσκους, κάθονται στις ξαπλώστρες ή βουτούν στη θάλασσα, εμφανιζόμενοι ως πελάτες.

Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος που εξυπηρετούσε πελάτες εμφανίστηκε ξαφνικά ως… λουόμενος, ενώ ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ανέλαβε προσωρινά το σέρβις.

«Πήγα νωρίτερα για καφέ»

Συχνό είναι επίσης το φαινόμενο εργαζόμενοι να προσέρχονται μία ή και μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη της βάρδιας τους, χωρίς να καταγράφεται χρόνος εργασίας.

Όπως αναφέρθηκε, σε περίπτωση ελέγχου καλούνται να υποστηρίξουν ότι βρίσκονται στον χώρο μόνο για να πιουν καφέ ή να προετοιμαστούν πριν αναλάβουν καθήκοντα. Ωστόσο, οι επιθεωρητές δεν αποδέχονται τέτοιους ισχυρισμούς όταν διαπιστώνεται ότι παρέχεται κανονική εργασία.

Έκρυψαν εργαζομένους ακόμα και σε φέρετρα ή ψυγεία

Ανάμεσα στα πιο ακραία περιστατικά που κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας είναι εκείνο βιοτεχνίας ξυλείας, όπου εργοδότης φέρεται να ζήτησε από εργαζομένους να κρυφτούν μέσα σε φέρετρα κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Αντίστοιχα, σε βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων, εργαζόμενοι εντοπίστηκαν κρυμμένοι μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους, σε μια προσπάθεια να μην καταγραφούν από τους επιθεωρητές. Σε κατάστημα ένδυσης, τέλος, εργαζόμενοι είχαν κρυφτεί μέσα στα δοκιμαστήρια, ενώ η ιδιοκτήτρια υποστήριζε ότι λειτουργούσε μόνη της την επιχείρηση.