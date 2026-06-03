Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι ισχύει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις - Πού επεκτείνεται

Βάσει της νέας ανακοίνωσης του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, από τις 2 Ιουνίου εντάσσονται πιλοτικά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ανθρώπινης υγείας, της δραστηριότητας υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνιών, επιμέρους κλάδους υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, όπως υπηρεσίες καθαρισμού.

Η πιλοτική περίοδος είναι έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Τι σημαίνει πιλοτική περίοδος;

Κατά την πιλοτική περίοδο, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν και να ενεργοποιήσουν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Κατά το διάστημα αυτό, τυχόν λάθη στις σημάνσεις της κάρτας δεν επιφέρουν κυρώσεις. Η Επιθεώρηση Εργασίας δεν λαμβάνει υπόψη τις αποκλίσεις αυτές, δίνοντας στις επιχειρήσεις ένα χρονικό περιθώριο περίπου 3,5 μηνών ώστε να εξοικειωθούν με τη νέα διαδικασία και να την ενσωματώσουν στην καθημερινή τους λειτουργία.

Τι πρέπει να προσέξει η επιχείρηση;

Η επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι, από τη στιγμή που ενεργοποιήσει την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, δεν είναι δυνατή η απένταξή της από το σύστημα.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση που είναι υπόχρεη σε τήρηση Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας;

Η επιχείρηση οφείλει να εγκαταστήσει την εφαρμογή εργοδότη και να διαθέτει μία «έξυπνη συσκευή» στην είσοδο του χώρου εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να πραγματοποιούν σήμανση κατά την είσοδο και την έξοδό τους από την εργασία.

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος;

Ο εργαζόμενος πρέπει να εγκαταστήσει την εφαρμογή εργαζομένου στο κινητό του τηλέφωνο και να πραγματοποιεί σήμανση κατά την προσέλευση και αποχώρησή του, δηλώνοντας έτσι την έναρξη και τη λήξη της εργασίας του.

Τι συμβαίνει εάν ο εργαζόμενος καθυστερήσει να προσέλθει στην εργασία του;

Η επιχείρηση μπορεί να δηλώσει για κάθε εργαζόμενο ευέλικτο ωράριο προσέλευσης. Το περιθώριο αυτό μπορεί να φτάσει έως και δύο (2) ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης.

Παράδειγμα: Εργαζόμενος με ωράριο 08:00–16:00 και δηλωμένη ευελιξία 20 λεπτών μπορεί να πραγματοποιήσει σήμανση έως τις 08:20 και να αποχωρήσει έως τις 16:20.

Μπορεί το ευέλικτο ωράριο να χρησιμοποιηθεί για προσέλευση πριν από την προγραμματισμένη ώρα;

Όχι. Η ευελιξία αφορά αποκλειστικά την καθυστερημένη προσέλευση και όχι την πρόωρη. Επομένως, εργαζόμενος με ωράριο 08:00–16:00 δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σήμανση πριν από τις 08:00.

Τι συμβαίνει εάν ο εργαζόμενος δεν πραγματοποιήσει σήμανση κατά την είσοδό του;

Εφόσον βρίσκεται στον χώρο εργασίας, θα πρέπει να πραγματοποιήσει τη σήμανση μόλις το αντιληφθεί.

Ωστόσο, σε περίπτωση ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας, εάν εργαζόμενος βρίσκεται στον χώρο εργασίας εντός του δηλωμένου ωραρίου χωρίς να έχει πραγματοποιήσει σήμανση εισόδου, επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Τι συμβαίνει εάν ο εργαζόμενος πραγματοποιήσει σήμανση εξόδου αλλά εξακολουθεί να εργάζεται;

Σε περίπτωση ελέγχου, εφόσον διαπιστωθεί ότι εργαζόμενος παραμένει και εργάζεται στον χώρο ενώ έχει ήδη πραγματοποιήσει σήμανση εξόδου, επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με εκείνο που προβλέπεται για ανασφάλιστο εργαζόμενο, δηλαδή 10.500 ευρώ.

Τι συμβαίνει εάν ο εργαζόμενος δεν πραγματοποιήσει σήμανση εξόδου;

Στην περίπτωση αυτή, ως ώρα λήξης της απασχόλησης θεωρείται το δηλωμένο ψηφιακό ωράριο.

Παράλληλα, η Επιθεώρηση Εργασίας έχει διευκρινίσει ότι μπορούν να υπάρχουν έως και τρία (3) «ορφανά» χτυπήματα κάρτας ανά εργαζόμενο και ανά μήνα χωρίς να δημιουργείται ζήτημα ελέγχου.

Ως «ορφανό» χτύπημα θεωρείται η περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος έχει πραγματοποιήσει σήμανση εισόδου, αλλά όχι σήμανση εξόδου.

Απολογιστικός τρόπος δήλωσης

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας με τον τρόπο που γνωρίζουν έως σήμερα. Δηλαδή να προδηλώνουν κάθε αλλαγή που προκύπτει αλλά έχουν και την δυνατότητα εφαρμογής και με απολογιστικό τρόπο.

Στον απολογιστικό τρόπο , ο εργοδότης εξακολουθεί να δηλώνει κανονικά όλα τα προγραμματισμένα ωράρια, όπως ισχύει και σήμερα. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα απολογιστικής υποβολής αλλαγών που προκύπτουν εκτάκτως, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δήλωση για κάθε τροποποίηση. Δηλαδή εάν υπάρχει αλλαγή ωραρίου δεν χρειάζεται να προδηλωθεί κάπου. Το χτύπημα της κάρτας ουσιαστικά λειτουργεί ως δήλωση.

Ενδεικτικά καλύπτονται περιπτώσεις όπως:

Έκτακτη απασχόληση εντός της ίδιας ημέρας.

Πρόσθετη απασχόληση σε επιπλέον ημέρα.

Αλλαγή βάρδιας εντός της ίδιας ημέρας.

Υπερωριακή απασχόληση

Τα απολογιστικά στοιχεία που καταχωρίζονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ διασταυρώνονται με τις αντίστοιχες σημάνσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και τελούν υπό τον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η δεύτερη φάση επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα εφαρμοστεί πιλοτικά από 29 Ιουνίου έως 15 Νοεμβρίου 2026. Στη φάση αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι κλάδοι:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.

Κλάδος επισκευών.

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics).

Διαχείριση νερού και λυμάτων.

Τυχερά παίγνια.