Πέπλο μυστηρίου περικλείει ακόμα τους θανάτους δύο γυναικών, μάνας και κόρης, που βρέθηκαν σε προχωρημένη αποσύνθεση εντός του διαμερίσματός τους στην περιοχή του Ζωγράφου.

Εκεί οι δύο γυναίκες συγκατοικούσαν με τον 54χρονο γιο της οικογένειας, ο οποίος έχει συλληφθεί για ανθρωποκτονία κατά συρροή, καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και εξετάζεται.

Ο κατηγορούμενος κατά την ανάκριση φέρεται αρχικά να δήλωσε άγνοια για την τύχη της μητέρας και της αδελφής του, ωστόσο στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από περίπου τρεις μήνες από παθολογικά αίτια.

Ζωγράφου: Σφράγισε τα πτώματα στο σπίτι

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, προχώρησε στη μεταφορά των σορών τους στο ίδιο δωμάτιο, το οποίο και σφράγισε με στόκο, προκειμένου –όπως φέρεται να είπε– να μην γίνει γνωστός ο θάνατός τους.

Γείτονες περιγράφουν έναν άνθρωπο απομονωμένο και εσωστρεφή. «Τον γιο τον βλέπαμε, δεν ήταν καθόλου κοινωνικός. Μας έλεγε η κόρη ότι έχει διάφορα ψυχολογικά προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες ήταν πιο κοινωνικές, ωστόσο είχαν να εμφανιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα και το σχολιάζαμε. Υποθέταμε ότι νοσηλεύονται, καθώς αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα υγείας», σημείωσε άλλος γείτονας.

Το χρονικό διάστημα των τριών μηνών συμπίπτει με την τελευταία επικοινωνία που είχαν συγγενικά τους πρόσωπα μαζί τους. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα κρίνει εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι και κατ’ επέκταση την πορεία της κατηγορίας σε βάρος του 54χρονου.

Ζωγράφου: Το χρονικό του «θρίλερ»

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελία συγγενών, οι οποίοι ανησύχησαν λόγω της μακράς απουσίας επικοινωνίας με τις δύο γυναίκες.

Το κουβάρι της αποτρόπαιας υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Πέμπτη, όταν συγγενικά πρόσωπα ανέφεραν στις Αρχές την εξαφάνισή τους.

Όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν αρχικά το διαμέρισμα, ο 54χρονος αρνήθηκε ότι η μητέρα και η αδελφή του διέμεναν εκεί και τους υπέδειξε διαφορετική διεύθυνση.

Σύμφωνα με μαρτυρία ανιψιού της ηλικιωμένης γυναίκας: «Μου άνοιξε και έκανε μια βίαιη κίνηση, φοβήθηκα. Τον ρώτησα πού είναι η θεία και μου είπε “κοιμάται”, ενώ για την ξαδέλφη μου ανέφερε ότι βρίσκεται σε άλλο σπίτι».

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στη διεύθυνση που τους υπέδειξε, εντόπισαν ένα άδειο σπίτι.

Οι Αρχές επέστρεψαν στο διαμέρισμα αργά το βράδυ, αυτή τη φορά παρουσία εισαγγελέα. Αφού έσπασαν την πόρτα, εντόπισαν ένα σφραγισμένο δωμάτιο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν οι δύο γυναίκες νεκρές, σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα γίνει αύριο Τρίτη (31/3) αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.