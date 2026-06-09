Το «αιθέριο» Νότιο Σέλας - Αστροναύτης δημοσιεύει εντυπωσιακό timelapse βίντεο

Αστροναύτης της NASA κατέγραψε σε βίντεο τις μαγικές εικόνες με την πορεία του Νότιου Σέλαος.
Η Jessica Meir δημοσιοποίησε ένα timelapse βίντεο που γυρίστηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Το Νότιο Σέλας, είναι εξίσου συνηθισμένο με τα Βόρειο Σέλας και γίνεται τακτικά ορατό πάνω από την Ανταρκτική.
Όμως είναι σχετικά λίγοι όσοι ζουν ή επισκέπτονται τα γεωγραφικά πλάτη κοντά στον Νότιο Πόλο, επομένως δεν απολαμβάνει την ίδια διασημότητα.
Η Μέιρ περιέγραψε τις εικόνες της με την κίνηση ως «αιθέριες και συναισθηματικά επιβλητικές».
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