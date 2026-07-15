«Απροσδόκητη ανακάλυψη»: Επιστήμονες βρήκαν «ζάχαρη» στο διάστημα

Μια «γλυκιά» ανακάλυψη έκαναν αστρονόμοι, οι οποίοι ανίχνευσαν ένα φυσικό σάκχαρο στο διαστρικό διάστημα, κοινώς ζάχαρη.

Συγκεκριμένα, το σάκχαρο βρίσκεται σε σμέουρα σε σύννεφα διαστρικής σκόνης και αερίου κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας.

Τι μπορεί να σημαίνει όμως αυτό; Αισιοδοξία ότι άλλα μόρια σημαντικά για την προέλευση της ζωής μπορεί να βρεθούν στο διάστημα.

Μια ομάδα με επικεφαλής αστρονόμους στο Ισπανικό Κέντρο Αστροβιολογίας ανίχνευσε το σάκχαρο, που ονομάζεται ερυθρουλόζη, το οποίο αποτελείται από τέσσερα άτομα άνθρακα. Τα σάκχαρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στα ζωντανά συστήματα, βοηθώντας στην παροχή ενέργειας, στην κατασκευή βιολογικών δομών και σχηματίζοντας μέρη γενετικού υλικού όπως το RNA και το DNA.

Researchers have long suspected early life may have been helped by sugars brought to Earth by asteroids – now a sugar found in raspberries has been spotted in a cosmic cloud nearly 27 light years away https://t.co/VRljpnQnML — New Scientist (@newscientist) July 14, 2026

Για να κάνει τις παρατηρήσεις, η ομάδα χρησιμοποίησε δύο ραδιοτηλεσκόπια, το ένα στο Αστεροσκοπείο Yebes βόρεια της Μαδρίτης και το άλλο στο Ινστιτούτο Ραδιοαστρονομίας στην περιοχή χιλιοστών, γνωστό ως IRAM, στη Σιέρα Νεβάδα στη νότια Ισπανία, για να μελετήσει ένα μοριακό νέφος γνωστό ως G+0.693−0.027 κοντά στο κέντρο του γαλαξία.

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν το σάκχαρο συγκρίνοντας τη μοριακή του υπογραφή στα δεδομένα ραδιοκυμάτων από το μοριακό νέφος με το μοτίβο μήκους κύματος για την ερυθρουλόζη που μετρήθηκε στο εργαστήριο. Η ομάδα αρχικά αναζήτησε απλούστερα σάκχαρα με τρία άτομα άνθρακα, αλλά δεν βρήκε κανένα.

«Αυτό το εύρημα ήταν απροσδόκητο, καθώς η επικρατούσα άποψη στην αστροχημεία είναι ότι τα διαστρικά μόρια αυξάνονται σε μέγεθος μέσω της διαδοχικής προσθήκης ατόμων άνθρακα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Izaskun Jiménez-Serra, αστρονόμος στο Κέντρο Αστροβιολογίας στη Μαδρίτη και στο Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας. Ο Jiménez-Serra ήταν ο κύριος συγγραφέας της έρευνας, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Nature Astronomy.

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«Η ανακάλυψή μας καταδεικνύει ότι σχετικά πολύπλοκα σάκχαρα μπορούν ήδη να συντεθούν στον διαστρικό χώρο, πριν γεννηθούν τα αστέρια και οι πλανήτες», πρόσθεσε μέσω email.

Η μελέτη υποδεικνύει ότι η ερυθρουλόζη μπορεί να παραχθεί από απλούστερα μόρια σε παγωμένους κόκκους σκόνης στο διάστημα και στη συνέχεια μπορεί να γίνει μέρος πιο σύνθετων χημικών συστημάτων. Οι επιστήμονες έχουν ανιχνεύσει περισσότερα από 340 μόρια στην ύλη και τα αέρια που υπάρχουν στον διαστρικό χώρο του Γαλαξία μας, αλλά όχι σάκχαρα, σημείωσε η μελέτη.

«Σάκχαρα και ενώσεις που σχετίζονται με τη ζάχαρη έχουν βρεθεί σε αστεροειδείς, αλλά η ανακάλυψη αυτών των ενώσεων στον διαστρικό χώρο ενισχύει τις υποθέσεις ότι το ηλιακό μας σύστημα μπορεί να έχει σπαρθεί με προϋπάρχουσες οργανικές ενώσεις», δήλωσε σε ένα email ο Μαρκ Σέφτον, καθηγητής στο τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής της Γης στο Imperial College London, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Οι επιστήμονες αναρωτιούνται εδώ και καιρό πώς σχηματίστηκαν για πρώτη φορά τα μόρια σακχάρου στη Γη. Εργαστηριακά πειράματα έχουν δείξει ότι δεν σχηματίζονται εύκολα υπό τις ακραίες συνθήκες που πιστεύεται ότι υπάρχουν στο πρώτο κεφάλαιο της ιστορίας της Γης.