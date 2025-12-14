Αυτό είναι το πιο μονογαμικό ον στον πλανήτη με ποσοστό 99,4% - Σε ποια θέση βρίσκεται ο άνθρωπος

Είναι η μονογαμία στη φύση μας; Το ερώτημα αυτό απασχολεί εδώ και αιώνες επιστήμονες, συμβούλους σχέσεων αλλά και οποιονδήποτε έχει έστω και ένα επιδερμικό ενδιαφέρον για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ρίξει φως στο ζήτημα, δημιουργώντας έναν «πίνακα κατάταξης» της μονογαμίας στο ζωικό βασίλειο και αποκαλύπτει πού ακριβώς βρίσκονται οι άνθρωποι σε σύγκριση με άλλα θηλαστικά.

Τι δείχνει η έρευνα του Κέιμπριτζ

Ο Mark Dyble, ερευνητής εξελικτικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, χρησιμοποίησε μια προσέγγιση που, αν και «θεωρητικά σημαντική», είχε παραβλεφθεί μέχρι σήμερα. Αντί να βασιστεί σε αρχεία γάμων ή απλές παρατηρήσεις ζευγαρώματος, ανέλυσε γενετικά δεδομένα για να προσδιορίσει την αναλογία των ομοθαλών (από ίδιους γονείς) προς τα ετεροθαλή αδέλφια σε έναν πληθυσμό.

Το σκεπτικό είναι απλό: όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των αδελφών που μοιράζονται και τους δύο γονείς, τόσο πιο μονογαμικό θεωρείται το είδος. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, άντλησε δεδομένα από 103 ανθρώπινες κοινωνίες και 34 είδη άλλων θηλαστικών, δημιουργώντας μια συγκριτική λίστα, ένα είδος…Premier League μονογαμίας.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το ποντίκι deermouse της Καλιφόρνιας. Αυτό το μικροσκοπικό πλάσμα, που σχηματίζει ισόβιους δεσμούς με το ταίρι του, σημείωσε ποσοστό 100% στα ομοθαλή αδέρφια. Ακολουθούν το αφρικανικό αγριόσκυλο (85%) και ο τυφλοπόντικας της Νταμαραλάντ (79,5%). Πού βρίσκονται όμως οι άνθρωποι;

Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στην κλίμακα μονογαμίας;

Το είδος μας κατέλαβε την έβδομη θέση ανάμεσα στα είδη που αναλύθηκαν, με ποσοστό 66% ομοθαλών αδελφών. Αυτό μας κάνει ελαφρώς λιγότερο μονογαμικούς από τον ευρασιατικό κάστορα (73%), ο οποίος είναι γνωστός για την αφοσίωσή του, αλλά περισσότερο μονογαμικούς από τον γίβωνα, τη σουρικάτα και την κόκκινη αλεπού.

Διαβάστε ακόμη: Άνθρωποι είναι σε σοκ όταν έμαθαν πόσες φορές κάνουν σεξ τα παντρεμένα ζευγάρια

Στον αντίποδα, το λιγότερο μονογαμικό είδος ήταν το πρόβατο Soay της Σκωτίας, με μόλις 0,6% ποσοστό ομοθαλών αδελφών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πλησιέστεροι συγγενείς μας στο ζωικό βασίλειο, όπως ο ορεινός γορίλας (6%) και ο χιμπατζής (4%), ζουν σε κοινωνίες πολύ λιγότερο μονογαμικές από τις δικές μας.

Σε τελική ανάλυση, η μελέτη επιβεβαιώνει πως η τάση μας να δημιουργούμε μακροχρόνιους δεσμούς είναι βαθιά ριζωμένη στη βιολογική και εξελικτική μας ιστορία, ξεχωρίζοντάς μας από τους πλησιέστερους συγγενείς μας, τους πιθήκους. Τις περισσότερες φορές τουλάχιστον...