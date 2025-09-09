Γυάλινες χάντρες, θαλάσσιες κουρτίνες και αεροψεκασμοί: Ακραία σχέδια για να σωθεί ο Βόρειος Πόλος

Η διάσωση των παγετώνων του πλανήτη, μεγάλο μέρος των οποίων περιέχει ο Βόρειος Πόλος (Αρκτική), είναι μείζονος σημασίας για την κλιματική και οικολογική σταθερότητα.

Το λιώσιμο των πολικών πάγων είναι στις μέρες μας ταυτόχρονα σύμπτωμα, αλλά και καταστροφικό δευτερογενές φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, που απειλεί με εξαφανίσεις ειδών και βύθιση ολόκληρων χωρών.

Μπροστά σε ένα τέτοιου μεγέθους πρόβλημα, τα επιστημονικά σενάρια για την αντιμετώπισή του, μέσω επανάψυξης του Βόρειου Πόλου, φαντάζουν εξίσου υπερβολικά και, όπως προειδοποιεί μία νέα έρευνα, κινούνται αυστηρά στη σφαίρα της φαντασίας.

Βόρειος Πόλος: Οι προτάσεις για επανάψυξη

Οι ιδέες για την τεχνητή ψύξη της Αρκτικής και της Ανταρκτικής, γνωστές ως «πολική γεωμηχανική», κερδίζουν έδαφος. Οι ακαδημαϊκοί έχουν ξεκινήσει ερευνητικά έργα, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις πολλαπλασιάζονται και οι επενδυτές συσσωρεύονται.

Διαβάστε επίσης: Ιστορική αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αλβανία: Στο φως ελληνικές επιγραφές σε ρωμαϊκό τάφο

Οι υποστηρικτές της γεωμηχανικής λένε ότι ο επείγων χαρακτήρας της κλιματικής κρίσης καθιστά ζωτικής σημασίας την έρευνα για αυτές τις πιθανές λύσεις. Οι συντάκτες, όμως, έκθεσης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Science, λένε ότι αποτελούν μια επικίνδυνη απόσπαση της προσοχής.

«Αυτές οι ιδέες είναι συχνά καλοπροαίρετες, αλλά είναι λανθασμένες», δήλωσε ο Μάρτιν Σίγκερτ, παγετωνολόγος στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ και συγγραφέας της μελέτης. Αυτός και μια ομάδα διεθνών επιστημόνων ανέλυσαν έξι από τις πιο δημοφιλείς ιδέες:

Άντληση θαλασσινού νερού πάνω στον πάγο για τεχνητή πύκνωσή του

πάνω στον πάγο για Διασπορά γυάλινων χαντρών για να γίνει ο θαλάσσιος πάγος πιο ανακλαστικός

για να γίνει ο θαλάσσιος πάγος πιο ανακλαστικός Αγκυροβόληση γιγάντιων κουρτινών στον βυθό για να αποτραπεί το λιώσιμο των παγοκρηπίδων από το ζεστό νερό

στον βυθό για να αποτραπεί το λιώσιμο των παγοκρηπίδων από το ζεστό νερό Ψεκασμός σωματιδίων που αντανακλούν τον ήλιο στη στρατόσφαιρα, που ονομάζεται επίσης ηλιακή γεωμηχανική, για την ψύξη του πλανήτη

που αντανακλούν τον στη στρατόσφαιρα, που ονομάζεται επίσης ηλιακή γεωμηχανική, για την ψύξη του πλανήτη Γεωτρήσεις για την άντληση νερού κάτω από τους παγετώνες, με σκοπό την επιβράδυνση της ροής του στρώματος πάγου

για την κάτω από τους παγετώνες, με σκοπό την της ροής του στρώματος πάγου Έγχυση θρεπτικών συστατικών όπως σίδηρος στους πολικούς ωκεανούς για να διεγείρουν το πλαγκτόν που απορροφά άνθρακα

Οι επιστήμονες αξιολόγησαν κάθε πρόταση ως προς την αποτελεσματικότητα, τη σκοπιμότητα, τους κινδύνους, το κόστος, τα ζητήματα διακυβέρνησης και την επεκτασιμότητά της. Καμία από τις ιδέες δεν «περνά τον έλεγχο» και όλες «θα ήταν περιβαλλοντικά επικίνδυνες», κατέληγε η έκθεση.

Βόρειος Πόλος: Στείρες οι ιδέες για να διασωθεί

Οι θαλάσσιες κουρτίνες θα μπορούσαν να διαταράξουν τα ενδιαιτήματα των θαλάσσιων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των φώκιων και των φαλαινών.

Η διάτρηση οπών για την απομάκρυνση νερού από κάτω από τους παγετώνες θα μπορούσε να μολύνει ένα παρθένο περιβάλλον.

Ο ψεκασμός σωματιδίων στη στρατόσφαιρα θα μπορούσε να αλλάξει τα παγκόσμια κλιματικά πρότυπα, σύμφωνα με την έκθεση.

Η πρόταση να διασκορπιστούν μικροσκοπικές γυάλινες χάντρες στην επιφάνεια του ωκεανού για να μην απορροφά τη θερμότητα του ήλιου ήταν μια από τις πιο ανησυχητικές, ανέφεραν οι συντάκτες της έκθεσης.

Η έρευνα που διεξήγαγε το Arctic Ice Project, η οποία εξέταζε τις επιπτώσεις των γυάλινων χαντρών στον ωκεανό, τερματίστηκε νωρίτερα φέτος, αφού οι οικοτοξικολογικές δοκιμές «αποκάλυψαν πιθανούς κινδύνους για την τροφική αλυσίδα της Αρκτικής».

Το κόστος ακόμα αυτών των παρεμβάσεων θα ήταν εξωφρενικό, καθώς η εγκατάσταση και η συντήρηση της καθεμίας εκτιμάται ότι θα κόστιζε τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι κουρτίνες θαλάσσης ήταν από τις πιο ακριβές, καθώς προβλέπεται να κοστίσουν 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα μιας δεκαετίας για μια κουρτίνα 50 μιλίων.

Ακόμα κι αν τα έργα μπορούσαν να ξεπεράσουν σημαντικά εμπόδια, κανένα δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε επαρκή κλίμακα και αρκετά γρήγορα για να ανταποκριθεί στον επείγοντα χαρακτήρα της κλιματικής κρίσης, κατέληγε η έκθεση.

«Αποσπούν την προσοχή από αυτό που γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε... και αυτό είναι να μειώσουμε τις εκπομπές μας», δήλωσε ο Siegert.

Πηγή: CNN