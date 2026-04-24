Κατάφεραν το αδύνατο; Επιστήμονες λένε ότι ανέπτυξαν σπέρμα σε εργαστήριο - Και υπάρχουν ήδη έμβρυα

Νεοσύστατη βιοτεχνολογική εταιρεία από τη Γιούτα ισχυρίζεται ότι έχει καλλιεργήσει λειτουργικό ανθρώπινο σπέρμα σε εργαστήριο και το έχει χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει πρώιμα έμβρυα - μια εξέλιξη που, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή ανδρών με σοβαρή υπογονιμότητα.

Η εταιρεία, Paterna Biosciences, δήλωσε στο WIRED ότι έχει δημιουργήσει, με επιτυχία, τα βλαστοκύτταρα που σχηματίζουν σπέρμα στη διαδικασία πλήρους ωρίμανσης in vitro, ένα ορόσημο που οι ερευνητές επιδιώκουν εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο, η έρευνά τους βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια.

Η ανακοίνωση της εταιρείας παραμένει προκαταρκτική. Δεν έχει δημοσιευτεί καμία επιστημονική εργασία και κανένα εξωτερικό εργαστήριο δεν έχει ακόμη επαληθεύσει τα αποτελέσματα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εργασία πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρές γενετικές, αναπτυξιακές και δοκιμές ασφάλειας πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές γονιμότητας.

Αλλά το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Paterna - με πιθανές δοκιμές για επίτευξη εγκυμοσύνης από τον επόμενο έτος κιόλας - είναι πολύ πιο άμεσο, απ΄ότι έχουν καταφέρει στο παρελθόν οι επιστήμονες.

Διαβάστε επίσης: Αμέλεια ή εξαπάτηση; Κλινική εξωσωματικής στα Κατεχόμενα έδινε λάθος σπέρμα - Πώς δύο Βρετανίδες το κατάλαβαν

Όμως, οι ισχυρισμοί της εταιρείας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα προς την in vitro σπερματογένεση, τον μακροχρόνιο στόχο της παραγωγής πλήρως λειτουργικού ανθρώπινου σπέρματος, εκτός του σώματος. Οι επιστήμονες το έχουν επιτύχει αυτό σε ποντίκια - κυρίως σε μια ιστορική μελέτη του 2011 από την Ιαπωνία - αλλά η μεταφορά της διαδικασίας σε ανθρώπους έχει αποδειχθεί πολύ πιο περίπλοκη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Alexander Pastuszak, ουρολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γιούτα, δήλωσε στο Newsweek ότι τα αποτελέσματα αποτελούν σημείο καμπής για τους ασθενείς, που δεν έχουν άλλες επιλογές τεκνοποίησης.

«Ως γιατρός, έχω καθίσει απέναντι από πάρα πολλούς άνδρες και τις συντρόφους τους και τους έχω πει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο η ιατρική: καθόλου σπέρμα, κακή ποιότητα σπέρματος, επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Για εκατομμύρια οικογένειες σε όλο τον κόσμο, αυτά τα λόγια είναι καταστροφικά. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε την Paterna» εξήγησε ο ίδιος.

«Καλλιεργήσαμε με επιτυχία λειτουργικό ανθρώπινο σπέρμα από τα αρχικά του κύτταρα, εντελώς έξω από το ανθρώπινο σώμα, και στη συνέχεια αποδείξαμε ότι λειτουργούν» επεσήμανε και συμπλήρωσε: «Το σπέρμα που προέρχεται από in vitro γονιμοποίησε ανθρώπινα ωάρια και σχημάτισε έμβρυα. Από όσο γνωρίζουμε, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ πριν στην ανθρώπινη ιστορία».

Ο Pastuszak είπε ότι το επίτευγμα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει «την αρχή μιας νέας επιλογής» για τους άνδρες στους οποίους έχει ειπωθεί ότι δεν έχουν καμία.