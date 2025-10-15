Το μυστικό 4,3 δισ. ετών που θα αποκαλύψει η NASA σε αποστολή της το 2027

Το επερχόμενο ταξίδι της NASA στη Σελήνη το 2027 θα μπορούσε να αποκαλύψει ένα μυστικό τεσσάρων δισεκατομμυρίων ετών που θα αλλάξει τον τρόπο που κατανοούμε τον μοναχικό δορυφόρο μας.

Αυτή τη στιγμή είναι μια συναρπαστική περίοδος για τους λάτρεις του διαστήματος, με τη NASA και την παγκόσμια κοινότητα να συμμετέχουν σε διάφορες συναρπαστικές αποστολές.

Αυτό περιλαμβάνει το επερχόμενο πρώτο επανδρωμένο ταξίδι στη Σελήνη μετά από 50 χρόνια, μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για την ευκολότερη προσσελήνωση και, μακροπρόθεσμα, τις αποστολές στον Άρη.

NASA: Το μυστικό που «κυνηγά» στη Σελήνη

Η ανακοίνωση ότι η NASA αναφέρει σχέδια για αστροναύτες που θα ζουν στη Σελήνη μέσα σε «σεληνιακό γυαλί» και τις συνεχιζόμενες αποστολές που επιτυγχάνονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η NASA σχεδιάζει δύο ξεχωριστά ταξίδια στη Σελήνη, το πρώτο από τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο χρόνο.

Με την ονομασία «Άρτεμις II», αυτή θα είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη από την αποστολή «Apollo 17» το 1972 και θα επιστρατεύσει τέσσερις αστροναύτες. Το 2027 θα πραγματοποιηθεί η αποστολή «Άρτεμις III» και θα δούμε τους αστροναύτες να προσγειώνονται στη Σελήνη.

Αυτό θα μπορούσε να είναι συναρπαστικό λόγω των πρόσφατων ανακαλύψεων που έγιναν, οι οποίες δείχνουν ότι η Σελήνη μπορεί να χτυπήθηκε από έναν τεράστιο αστεροειδή πριν από 4,3 δισεκατομμύρια χρόνια, ο οποίος την αναμόρφωσε εντελώς.

Η νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, που δημοσιεύτηκε στο Nature, φαίνεται να δίνει μια απάντηση στο γιατί η αθέατη πλευρά της σελήνης είναι γεμάτη κρατήρες, ενώ η κοντινή πλευρά της σελήνης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρόσφατες προσγειώσεις του Apollo, είναι ομαλή.

NASA: Τα σενάρια για τον αρχαίο αστεροειδή

Ο τεράστιος αστεροειδής υποτίθεται ότι χτύπησε τη Σελήνη από τον βορρά, αναδιαμορφώνοντας την επιφάνειά της και αποκαλύπτοντας τα βαθιά κρυμμένα εσωτερικά στρώματα.

Αυτό δημιούργησε αυτό που είναι τώρα γνωστό ως «λεκάνη πρόσκρουσης Νότιου Πόλου-Aitken», ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια που είναι γνωστά στην ανθρωπότητα σχετικά με τη Σελήνη.

Οι επιστήμονες αναρωτιούνται εδώ και καιρό γιατί η πλευρά που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη είναι τόσο διαφορετική από την απέναντι πλευρά της Σελήνης, κάτι που εξηγεί η πρόσκρουση του αστεροειδή.

Ο Jeff Andrews-Hanna, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, δήλωσε στην εφημερίδα: «Αυτό σημαίνει ότι οι αποστολές Artemis θα προσγειωθούν στο κάτω χείλος της λεκάνης - το καλύτερο μέρος για να μελετήσουμε τη μεγαλύτερη και παλαιότερη λεκάνη πρόσκρουσης στη Σελήνη, όπου θα πρέπει να συσσωρεύονται τα περισσότερα από τα εκτοξευόμενα σωματίδια, υλικό από τα βάθη του εσωτερικού της Σελήνης».

Η εργασία δεν παρουσιάζει μόνο στοιχεία που φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο αστεροειδής προήλθε από τον βορρά, αλλά και στοιχεία σχετικά με την εσωτερική δομή της σελήνης και πώς αυτή έχει αλλάξει τα τελευταία τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια.

Ο Andrews-Hanna μίλησε επίσης για το πώς η επανδρωμένη αποστολή θα τους επιτρέψει να αναλύσουν το «KREEP», το οποίο σημαίνει «Κάλιο, Υλικά Σπάνιων Γαιών και Φώσφορος», ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σπάνιο δείγμα πετρώματος που καλύπτει τη Σελήνη.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι αυτά τα δείγματα μπορεί να αποκαλύψουν ακόμη περισσότερα για την πρώιμη εξέλιξη της σελήνης από ό,τι πιστεύαμε μέχρι πρότινος».

Πηγή: LadBible