Σκότωσε τον βιαστή της κόρης του και τώρα πάει για σερίφης: Ο πατέρας «εκδικητής» των ΗΠΑ

Ένας άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του φερόμενου ως βιαστή της κόρης του αποκάλυψε γιατί τώρα βάζει υποψηφιότητα για σερίφης στην κομητεία του.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Άαρον Σπένσερ και η σύζυγός του Χέδερ ενημερώθηκαν ότι η 13χρονη κόρη τους φέρεται να είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση επανειλημμένα από ένα άτομο που γνώρισε στο σπίτι ενός οικογενειακού φίλου.

Ο φερόμενος ως κακοποιός , ο οποίος κατονομάζεται ως ο 67χρονος Μάικλ Φόσλερ, φέρεται να έστελνε μηνύματα στο νεαρό κορίτσι.

Αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία και του απαγγέλθηκαν 43 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής παρενόχλησης, της κατοχής παιδικής πορνογραφίας, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων, ανέφερε το CNN.

Από εκδικητής, σερίφης

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι τον Οκτώβριο του 2024 ο Σπένσερ ξύπνησε και διαπίστωσε ότι η κόρη του είχε εξαφανιστεί από το οικογενειακό σπίτι, γεγονός που οδήγησε σε έρευνες για τον εντοπισμό της.

«Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι μπορεί να την είχαν απαγάγει, αλλά είναι μέσα στη νύχτα και όλα συμβαίνουν σε δευτερόλεπτα και κάθε δευτερόλεπτο μετράει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Χέδερ , σύζυγος του Σπένσερ.

«Λέω στο 911 ότι αυτός ο άντρας μπορεί να εμπλέκεται και καθώς μιλάω, συνειδητοποιώ ότι αν την έχει, πιθανότατα δεν θα την ξαναδώ ποτέ.»

Μια φερόμενη ένορκη κατάθεση σύλληψης ανέφερε ότι η αστυνομία του Κάμποτ κλήθηκε να στείλει αστυνομικούς στην κατοικία του Φόσλερ.

Ο Σπένσερ, ωστόσο, πήρε την κατάσταση στα χέρια του, λέγοντας στην αστυνομία ότι όταν είδε το φορτηγό του Φόσλερ στον αυτοκινητόδρομο, το έριξε εκτός δρόμου και φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του πριν καλέσει το 911, ανέφερε η ένορκη κατάθεση.

Λέγεται ότι ο Σπένσερ είπε στον τηλεφωνητή ότι ο «άντρας που απήγαγε» την κόρη του ήταν «νεκρός στην άκρη του δρόμου».

Πρόσθεσε ότι «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να υπερασπιστεί την κόρη του. Ο άνδρας από το Άρκανσο συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο δευτέρου βαθμού.

Παρ' όλα αυτά, ο Σπένσερ είναι τώρα υποψήφιος για τη θέση του σερίφη της κομητείας Λονόουκ, δηλώνοντας σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook: «Μέσα από τον δικό μου αγώνα για δικαιοσύνη, έχω δει από πρώτο χέρι τις αποτυχίες στις αρχές επιβολής του νόμου και στο περιφερειακό μας δικαστήριο.

Και αρνούμαι να μείνω άπραγος ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες αποτυχίες».

Πηγή: Unilad