Νόμπελ Ιατρικής: 12 ώρες μετά έμαθε ότι το κέρδισε ο Φρεντ Ράμσντελ

Ο Αμερικανός ερευνητής Φρεντ Ράμσντελ, ένας από τους επιστήμονες που τιμήθηκαν χθες με το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής, ενημερώθηκε τελικά για τη βράβευσή του με μήνυμα, 12 ώρες αφού το είχε μάθει όλος ο κόσμος, καθώς έκανε πεζοπορία στη Μοντάνα.

Ο Ράμσντελ είπε στην εφημερίδα New York Times ότι χθες Δευτέρα ήταν η τελευταία ημέρα μιας εκδρομής τριών εβδομάδων στη φύση, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ και είχε βάλει το κινητό τηλέφωνό του σε «λειτουργία πτήσης». Η Επιτροπή Νόμπελ αρχικά και οι φίλοι του αργότερα προσπαθούσαν ματαίως να επικοινωνήσουν μαζί του.

Ο ερευνητής έμαθε ότι τιμήθηκε με το περίβλεπτο βραβείο από τη σύζυγό του, που έλαβε ένα μήνυμα στο δικό της κινητό τηλέφωνο.

Ο Φρεντ Ράμσντελ προσπάθησε με τη σειρά του να επικοινωνήσει με τον Τόμας Πέρλμαν, τον γενικό γραμματέα της Επιτροπής Νόμπελ, όμως η ώρα ήταν ήδη πολύ περασμένη στη Σουηδία. Κατάφεραν εντέλει να μιλήσουν σήμερα (07/10) το πρωί.

Τη Δευτέρα η Sonoma Biotherapeutics, η εταιρεία βιοτεχνολογίας του Ράμσντελ, ενημέρωσε ότι ο επιστήμονας «χαιρόταν τη ζωή του» καθώς έκανε διακοπές τριών εβδομάδων με τη σύζυγό του στο Αϊντάχο, το Γουαιόμινγκ και τη Μόντανα και βρισκόταν «εκτός δικτύου». Ο Τζέφρι Μπλούστοουν, φίλος και συνάδελφος του Ράμσντελ, καθώς επίσης και συνιδρυτής της εταιρείας, είπε ότι ούτε και εκείνος ήταν σε θέση να επικοινωνήσει μαζί του.

Ο Ράμσντελ μοιράστηκε το βραβείο με την Αμερικανίδα Μαίρη Μπράνκοου από το Σιάτλ και τον Ιάπωνα Σιμόν Σακαγκούτσι, του Πανεπιστημίου της Οσάκα, για τις ανακαλύψεις τους γύρω από το ανοσοποιητικό σύστημα. Εκτός από το χρυσό μετάλλιο και το δίπλωμά τους, οι νικητές θα λάβουν και χρηματικό βραβείο ύψους 11 εκατ. σουηδικών κορωνών (περίπου 1 εκατ. ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ