Ιστορικό ρεκόρ στο διάστημα: Το Artemis II «έσπασε» τον θρύλο του Apollo 13 – Πόσο μακριά έφτασαν οι αστροναύτες

Μια νέα, χρυσή σελίδα στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης γράφτηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς το πλήρωμα της αποστολής Artemis II κατέρριψε ένα ρεκόρ δεκαετιών.

Πλέον, οι αστροναύτες του είναι επίσημα οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει πιο μακριά από τον πλανήτη Γη από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία της ανθρωπότητας, αφήνοντας πίσω τους το θρυλικό ορόσημο του Apollo 13.

New record🥇



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

Το ανατριχιαστικό μήνυμα του Ελέγχου Αποστολής

Η στιγμή της κατάρριψης του ρεκόρ συνοδεύτηκε από βαθιά συγκίνηση, με το Κέντρο Ελέγχου να απευθύνεται στους αστροναύτες του Artemis II, συνδέοντας το παρόν με το ένδοξο παρελθόν της NASA. Η επικοινωνία που καταγράφηκε στην ιστορία ανέφερε χαρακτηριστικά πως στις 15 Απριλίου 1970, κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 13, τρεις εξερευνητές έθεσαν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει ποτέ οι άνθρωποι από τον πλανήτη μας.

Ο ελεγκτής αποστολής υπενθύμισε με υπερηφάνεια πως εκείνη την εποχή, πριν από 55 χρόνια, οι Λόβελ, Σουίγκερτ και Χάιζ πέταξαν 248.655 νόμιμα μίλια μακριά από τη Γη, για να καταλήξει με τη συγκλονιστική φράση πως σήμερα, για όλη την ανθρωπότητα, το νέο πλήρωμα ξεπερνά αυτό το όριο.

To commemorate the Artemis II mission, the astronauts announced their suggestion to rename certain features on the Moon to honor the Orion spacecraft, named Integrity, as well as commander Reid Wiseman's late wife, Carroll. pic.twitter.com/ejfhnItDo8 — NASA (@NASA) April 6, 2026