Ολοκληρώθηκε η αποστολή του Artemis II στη Σελήνη: Πέντε στιγμές που κάνουν την ημέρα «ιστορική»

Ιστορία έγραψε το πλήρωμα του Artemis II καθώς το πλήρωμα της αποστολής κατάφερε να ταξιδέψει πιο μακριά από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία. Ταυτόχρονα, η μεγαλειώδης «βόλτα στη Σελήνη» αναζωπύρωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του διαστήματος και έθεσε νέους στόχους στη NASA.

Κατά τη διάρκεια μιας εξάωρης πτήσης, το πλήρωμα της κάψουλας Orion κατέγραψε εικόνες της αθέατης πλευράς της Σελήνης που δεν έχουν ξαναδεί – τιμώντας παράλληλα τους αστροναύτες που άνοιξαν το δρόμο για την αποστολή τους που έσπασε το ρεκόρ.

Η αποστολή, ολοκληρώθηκε και επίσημα σήμερα (7/4), μια ιστορική πτήση επτά ωρών πάνω από τη Σελήνη. Υπενθυμίζεται ότι, ξεκίνησε στις 8:56 μ.μ. ώρα Ελλάδος. με τους αστροναύτες της NASA, Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν.

Σύμφωνα με τον Guardian, πέντε παράγοντες βαφτίζουν την ημέρα του Artemis II, μια από τις σημαντικότερες στιγμές:

1) Ρεκόρ 56 ετών για την ομάδα του πληρώματος

Οι τέσσερις αστροναύτες έσπασαν το ρεκόρ απόστασης που είχε τεθεί από την αποστολή Apollo 13 του 1970, όταν έφτασαν στην πιο μακρινή αναμενόμενη απόσταση του ταξιδιού από τη Γη: 406.778 χλμ. (252.760 μίλια). Αναμένεται ότι έσπασαν το προηγούμενο ρεκόρ κατά 6.606 χλμ.

2) Νέα ντοκουμέντα από τη Σελήνη που δεν είχαμε καταγράψει μέχρι τώρα

Το πλήρωμα είχε περισσότερες από έξι ώρες για να παρατηρήσει και να καταγράψει την επιφάνεια της σελήνης, δίνοντας μια ανθρώπινη οπτική γωνία σε χαρακτηριστικά της σελήνης που μέχρι τώρα γνωρίζαμε μόνο μέσω φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από ρομπότ.

Οι αστροναύτες έδωσαν ένα συνεχές σχόλιο στους επιστήμονες πίσω στο Χιούστον για αυτό που έβλεπαν. «Μια τόσο μαγευτική θέα εδώ έξω», είπε ο Reid Wiseman καθώς έβγαζε φωτογραφίες.

Διαβάστε επίσης: Όταν η ανθρωπότητα είδε τον εαυτό της στο διάστημα - Η ιστορική φωτογραφία του 1968

Ορισμένες κορυφές ήταν τόσο φωτεινές, είπε ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ, που έμοιαζαν σαν να ήταν καλυμμένες με χιόνι. Η ειδικός της αποστολής Κριστίνα Κοχ περιέγραψε τους σεληνιακούς κρατήρες ως «αμπαζούρ με μικροσκοπικές τρύπες και το φως να λάμπει μέσα από αυτές».

Εκτός από τη φωτογράφιση των σκηνών με ισχυρές κάμερες Nikon, οι αστροναύτες χρησιμοποίησαν επίσης τα iPhone τους για αυτοσχέδιες λήψεις.

Το πλήρωμα αναμένεται να επιστρέψει με χιλιάδες φωτογραφίες - μεταξύ των οποίων, οι χώροι προσγείωσης των Apollo 12 και 14 από το 1969 και το 1971, καθώς και παρυφές της νότιας πολικής περιοχής, της προτιμώμενης τοποθεσίας για μια μελλοντική προσγείωση.

3) Η πλησιέστερη προσέγγιση του σκάφους στη Σελήνη

Ώρες αφότου το πλήρωμα του Artemis σημείωσε το ρεκόρ απόστασης, η κάψουλα πέρασε από την απέναντι πλευρά της σελήνης, ξεκινώντας μια διακοπή επικοινωνίας που διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

«Θα σας δούμε στην άλλη πλευρά», είπε ο Glover, λίγα λεπτά πριν χαθεί η σύνδεση. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, το σκάφος της NASA έκανε την πλησιέστερη προσέγγισή του στη σελήνη και έφτασε στη μέγιστη απόστασή του από τη Γη.

4) Η αποστολή με ηχογράφηση...αλα Apollo 13

Το πλήρωμα ξεκίνησε τη μνημειώδη μέρα με τη φωνή του Τζιμ Λόβελ, του διοικητή του Apollo 13, ο οποίος ηχογράφησε ένα μήνυμα αφύπνισης δύο μήνες πριν από τον θάνατό του τον περασμένο Αύγουστο.

«Καλώς ήρθατε στην παλιά μου γειτονιά», είπε ο Λόβελ, ο οποίος πέταξε επίσης στο Apollo 8, την πρώτη σεληνιακή επίσκεψη της ανθρωπότητας. «Είναι μια ιστορική μέρα και ξέρω πόσο απασχολημένος θα είστε, αλλά μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα».

5) Η πιο συγκινητική στιγμή της αποστολής

Λίγα λεπτά μετά την κατάρριψη του ρεκόρ του Apollo 13, οι αστροναύτες ζήτησαν άδεια να ονομάσουν δύο νέους σεληνιακούς κρατήρες που είχαν ήδη παρατηρηθεί. Πρότειναν το Integrity, το όνομα της κάψουλάς τους, και το Carroll, προς τιμήν της συζύγου του διοικητή Reid Wiseman, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2020. Ο Wiseman, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, μεγαλώνει μόνος του τις δύο κόρες τους από τότε. «Είναι ένα φωτεινό σημείο στη σελήνη. Και θα θέλαμε να το ονομάσουμε Carroll», είπε ο Hansen. Ο Wiseman έκλαψε καθώς ο Καναδός αστροναύτης υπέβαλε το αίτημα στον έλεγχο της αποστολής και και οι τέσσερις αστροναύτες αγκαλιάστηκαν δακρυσμένοι.

Ένας εκπρόσωπος της NASA στο Χιούστον δήλωσε ότι τα ονόματα που προτάθηκαν από το πλήρωμα του Artemis θα διαβιβαστούν στη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την ονομασία ουράνιων σωμάτων και χαρακτηριστικών.

Artemis II: Τα συγχαρητήριά του Τραμπ προς το πλήρωμα

Τα συγχαρητήριά του στους αστροναύτες της αποστολής Artemis II εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε απευθείας επικοινωνία με το πλήρωμα που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, κάνοντας λόγο για μια αποστολή που «γράφει ιστορία».

«Είστε πραγματικά σύγχρονοι πρωτοπόροι», ανέφερε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι το εγχείρημα ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή των ΗΠΑ στη σεληνιακή επιφάνεια, αλλά και για μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη ονομαστικά τον διοικητή της αποστολής Ριντ Ουάιζμαν, τον πιλότο Βίκτορ Γκλόβερ και τους ειδικούς αποστολής Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, κάνοντας λόγο για ένα επίτευγμα που «ενέπνευσε ολόκληρο τον κόσμο». Παράλληλα, ευχαρίστησε τη NASA και τον επικεφαλής της, Τζάρεντ Άιζακμαν, για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της αποστολής.



