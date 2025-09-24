Σήμα στη γη από παράλληλο σύμπαν μέσω «σκουληκότρυπας»; Το περίεργο εύρημα επιστημόνων

To 2019, οι επιστήμονες κατέγραψαν κάτι που τους έκανε να πιστέψουν ότι υπάρχει τελικά ζωή στο διάστημα και πιο συγκεκριμένα, ότι μπορεί να έχουν λάβει σήμα από ένα παράλληλο σύμπαν μέσω μιας σκουληκότρυπας.

Οι ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων LIGO και Virgo κατέγραψαν ένα σήμα που προκάλεσε αμηχανία στην επιστημονική κοινότητα. Το σήμα, γνωστό ως GW190521, διήρκεσε λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου και διέφερε σημαντικά από τα γνωστά μοτίβα που προκύπτουν από τη συγχώνευση μαύρων τρυπών.

Αντί για το χαρακτηριστικό «ήχο» που αυξάνεται καθώς οι μαύρες τρύπες πλησιάζουν, το GW190521 εμφανίστηκε ως μια απότομη έκρηξη, χωρίς το αναμενόμενο προοίμιο.

Τι είναι τα βαρυτικά κύματα;

Σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, η ύλη παραμορφώνει τον ιστό του χωροχρόνου, όπως ένα βάρος σε τραμπολίνο. Όταν τεράστια αντικείμενα όπως οι μαύρες τρύπες συγκρούονται, δημιουργούν κυματισμούς στον χωροχρόνο -τα λεγόμενα βαρυτικά κύματα- που ταξιδεύουν σε κοσμικές αποστάσεις.

Οι επιστήμονες έχουν καταγράψει εκατοντάδες τέτοιες συγκρούσεις, με σαφή και προβλέψιμα σήματα.

Διαβάστε ακόμα: Δεν πίνατε κάνα ντεπόν καλύτερα;

Το GW190521 προκάλεσε ερωτήματα επειδή δεν παρουσίασε το αναμενόμενο σπειροειδές μοτίβο. Το αντικείμενο που προέκυψε από τη σύγκρουση είχε μάζα περίπου 141 φορές μεγαλύτερη από του Ήλιου, γεγονός που θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό και ανιχνεύσιμο σήμα. Η επικρατέστερη εξήγηση είναι ότι οι δύο μαύρες τρύπες συγκρούστηκαν απευθείας, χωρίς να ακολουθήσουν σπειροειδή τροχιά.

Η θεωρία της «σκουληκότρυπας»

Μια εναλλακτική, πιο τολμηρή υπόθεση προτείνει ότι το σήμα μπορεί να προήλθε από μια σκουληκότρυπα -μια θεωρητική σήραγγα που συνδέει διαφορετικά σημεία του χωροχρόνου ή ακόμα και διαφορετικά σύμπαντα. Ο Δρ. Qi Lai και η ομάδα του υποστηρίζουν ότι το GW190521 ίσως είναι «ηχώ» από μια σκουληκότρυπα που κατέρρευσε. Αν ισχύει, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το σήμα ταξίδεψε από ένα άλλο σύμπαν στο δικό μας.

Τι σημαίνει αυτό για την επιστήμη;

Αν η υπόθεση της σκουληκότρυπας επιβεβαιωθεί, θα ανοίξει νέους δρόμους στην κοσμολογία και τη φυσική. Θα προσφέρει στους επιστήμονες ένα μοναδικό εργαλείο για να μελετήσουν φαινόμενα πέρα από τα όρια του γνωστού σύμπαντος.

Παρότι η πιθανότητα παραμένει μικρή, η επιστημονική φαντασία συναντά την πραγματικότητα — και το σύμπαν ίσως είναι πιο περίπλοκο απ’ όσο φανταζόμασταν.

Πηγή: dailymail.com