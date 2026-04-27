Τι όνειρα βλέπουμε πριν πεθάνουμε - Η αποκαλυπτική έρευνα για τις τελευταίες στιγμές

Ορισμένα θέματα και εικόνες κάνουν συχνά την εμφάνισή τους στο τελευταίο στάδιο της ζωής των ανθρώπων σύμφωνα με νέα έρευνα.

Συγκεκριμένα, ερευνητές από την Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia ρώτησαν 239 Ιταλούς επαγγελματίες παρηγορητικής φροντίδας, εθελοντές ξενώνων (hospice), νοσηλευτές και ψυχολόγους σχετικά με τα όνειρα και τα οράματα στο τέλος της ζωής (ELDVs) που είχαν μοιραστεί μαζί τους ασθενείς σε τελικό στάδιο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Death Studies, παρουσιάζουν ορισμένα κοινά μοτίβα.

«Τα ELDVs έχουν σημαντική διαπροσωπική δυναμική», εξήγησε η ερευνητική ομάδα.

«Η συζήτηση για τα ELDVs επιτρέπει στους ασθενείς να προσεγγίσουν θέματα που διαφορετικά δεν μπορούν να εκφραστούν, μέσω ενός συμβολικού τρόπου έκφρασης, παρακάμπτοντας τα εμπόδια της λογικής γλώσσας, η οποία μπορεί αντίθετα να προκαλέσει αμυντικές αντιδράσεις όπως η άρνηση».

Γιατί τα όνειρα μπορεί να γίνουν πιο έντονα πριν από τον θάνατο

Το όνειρο είναι μια ακολουθία εικόνων, σκέψεων, συναισθημάτων και αισθήσεων που δημιουργεί ο νους μας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όλοι ονειρευόμαστε κάθε βράδυ.

Πιστεύεται ότι τα όνειρα μας βοηθούν να επεξεργαστούμε τα συναισθήματά μας, να αποθηκεύσουμε μνήμες, να ενισχύσουμε τις νευρωνικές συνδέσεις, να μειώσουμε το άγχος, να λύσουμε προβλήματα και να σκεφτούμε δημιουργικά.

Τα ζωηρά όνειρα εμφανίζονται πιο συχνά στη φάση ύπνου REM, όταν ο εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα ενεργός.

Το αυξημένο άγχος, η κατάθλιψη, οι διαταραχές ύπνου μπορούν να προκαλέσουν πιο έντονα όνειρα, όπως υπάρχουν αναφορές ότι συνέβη σε πολλούς και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι, το ίδιο μπορούμε να υποθέσουμε ότι προκαλεί και μια θανατηφόρα ασθένεια.

Τι βλέπουν οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον θάνατο

Πράγματι, πολλοί άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στον θάνατο ανέφεραν έντονα όνειρα επανένωσης με αγαπημένα πρόσωπα που είχαν φύγει από τη ζωή.

Άλλοι βίωσαν οράματα που σχετίζονται με τη μεταβατική κατάσταση μεταξύ ζωής και θανάτου, όπως έντονο φως, πόρτες και σκάλες.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι εικόνες των ονείρων μπορεί να λειτουργούν ως μορφή ψυχολογικής ανακούφισης για όσους βρίσκονται κοντά στο τέλος, και ότι τα παρηγορητικά όνειρα με αγαπημένα πρόσωπα μπορούν να θεωρηθούν μηχανισμοί ψυχοπνευματικής προσαρμογής.

«Ένας επαγγελματίας περιέγραψε μια ασθενή που ονειρεύτηκε τον σύζυγό της να της λέει “σε περιμένω”, ερμηνεύοντάς το ως ένδειξη εσωτερικής γαλήνης και αποδοχής του θανάτου», ανέφερε η ομάδα.

Μια άλλη ασθενής θυμήθηκε ένα όνειρο στο οποίο «ανέβαινε ξυπόλητη προς μια ανοιχτή πόρτα γεμάτη φως».

Άλλοι ανέφεραν γαλήνια όνειρα με καθησυχαστικά σύμβολα, όπως «ένα λευκό άλογο που καλπάζει κατά μήκος της ακτής».

Ωστόσο, δεν ήταν όλα τα όνειρα ήρεμα ή παρηγορητικά.

Ορισμένοι ασθενείς περιέγραψαν έντονα ενοχλητικά οράματα, όπως ένα τέρας με το πρόσωπο της μητέρας τους που τους τραβούσε προς τα κάτω.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι τέτοιου είδους όνειρα αποτελούν ένδειξη εσωτερικής σύγκρουσης και αντανακλούν φόβο για τον θάνατο ή/και για τον αποχωρισμό από τη ζωή.

«Τα δυσάρεστα οράματα μπορεί να υποδηλώνουν ανεκπλήρωτες κλινικές ή συναισθηματικές ανάγκες», ανέφεραν οι συγγραφείς της μελέτης.

Τελικά, ο λόγος για αυτά τα οράματα παραμένει ασαφής και, σύμφωνα με τους ερευνητές, απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Παρόλο που πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στα οράματα ανθρώπων που έζησαν εμπειρίες κοντά στον θάνατο, αυτή είναι η πρώτη έρευνα που εστιάζει στα οράματα ύπνου ασθενών σε τελικό στάδιο.

«Παρά τη συχνότητά τους και τη σημασία τους στις ανθρώπινες σχέσεις, τα ELDVs εξακολουθούν να μην έχουν σαφή πολιτισμική και κλινική κατανόηση», δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας, Ελίζα Ραμπίτι.

Οι ασθενείς συχνά διστάζουν να τα αποκαλύψουν, λόγω φόβου ότι θα γελοιοποιηθούν ή θα κριθούν, ή ότι θα θεωρηθούν συγχυσμένοι, και μπορεί να υποβαθμίζουν τη σημασία τους ακόμη και όταν τα μοιράζονται.

Παρόλα αυτά, τα ELDVs παρουσιάζουν ομοιότητες με τις εικόνες που αναφέρουν άνθρωποι που έφτασαν κοντά στον θάνατο.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, άτομα που έφτασαν κοντά στον θάνατο περιέγραψαν ότι είδαν τούνελ, έντονα φώτα, σκάλες, αγαπημένα πρόσωπα και, μερικές φορές, κοσμικά ή γεωμετρικά μοτίβα.