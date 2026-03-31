Τότε θα τελειώσει η ζωή στη Γη: Η NASA έδωσε ακριβή πρόβλεψη για την «Αρχή του Τέλους»

Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να φανταστούν το τέλος της Γης, συνήθως φαντάζονται μια πτώση αστεροειδούς ή τον Ήλιο να καταπίνει ολόκληρο τον πλανήτη, κάτι που πρόσφατα διέψευσε, με μία ακόμα πιο ζοφερή πρόβλεψη, η ίδια η NASA.

Αυτό που εκτιμά η Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος των ΗΠΑ, είναι πως κάποια στιγμή, ο αέρας της Γης μπορεί να σταματήσει να υποστηρίζει πολύπλοκη ζωή, πολύ πριν ο ίδιος ο πλανήτης καταστραφεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Γη βρίσκεται ενώπιον ενός απότομου «πλατύσκαλου» που θα σημάνει μονομιάς τον αφανισμό της ζωής. Αυτό που περιγράφει η έρευνα είναι μια αργή, αντίστροφη μέτρηση στο βάθος του χρόνου, η οποία καθοδηγείται από έναν Ήλιο που θερμαίνεται καθώς γερνάει.

NASA: Το «αργό και βασανιστικό» τέλος της ζωής

Δεν είναι το είδος της αλλαγής που θα παρατηρούσε κανείς από το ένα καλοκαίρι στο άλλο, αλλά με την πάροδο των ετών αθροίζεται.

Διαβάστε ακόμα: «Πετάει» η ομάδα του ΕΚΠA: Στο διάστημα τρεις νανοδορυφόροι «made in Greece»

Ο Ήλιος μας έχει διανύσει, με αστρονομικούς όρους, περίπου τη μισή ζωή του και μια επίσημη επιστημονική επισκόπηση της NASA αναφέρει ότι η Γη θα γίνει ακατοίκητη για πολύπλοκες μορφές ζωής σε λίγο περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο χρόνια.

Η ίδια μακροπρόθεσμη εικόνα λέει ότι ο Ήλιος, καθώς «ηλικιώνεται» θα διασταλεί σε έναν κόκκινο γίγαντα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή πολύ αργότερα.

Γιατί να ξεκινούν τα προβλήματα τόσο νωρίς; Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, εξατμίζεται περισσότερο νερό και οι επιπλέον υδρατμοί παγιδεύουν ακόμη περισσότερη θερμότητα.

Σε τεράστια χρονικά διαστήματα, αυτή η ανατροφοδότηση μπορεί να ωθήσει τη Γη προς ένα ανεξέλεγκτο φαινόμενο θερμοκηπίου, μετατρέποντας έναν κάποτε μπλε κόσμο σε έναν πολύ θερμότερο και ξηρότερο.

NASA: Τι αποκάλυψαν 400.000 προσομοιώσεις

Σε μια μελέτη του Nature Geoscience από τους Kazumi Ozaki του Πανεπιστημίου Toho και Christopher Reinhard του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Τζόρτζια, οι ερευνητές εξέτασαν το μακρινό μέλλον της Γης με ένα μοντέλο που συνδύαζε το κλίμα, τους ωκεανούς, την ατμόσφαιρα και τη χημεία που διαμορφώνεται από τη ζωή.

Μετά από σχεδόν 400.000 προσομοιώσεις, εκτίμησαν ότι η πλούσια σε οξυγόνο ατμόσφαιρα του πλανήτη πιθανότατα θα διαρκέσει περίπου άλλα 1,1 δισεκατομμύρια χρόνια.

Το εντυπωσιακό είναι η σειρά των γεγονότων. Το μοντέλο τους υποδηλώνει ότι η ατμόσφαιρα θα μπορούσε να χάσει μεγάλο μέρος του οξυγόνου της πριν η Γη εισέλθει στη φάση όπου η απώλεια νερού προς το διάστημα γίνει σοβαρή.

Στην πράξη, ο αέρας θα μπορούσε να παρουσιάσει βλάβη πρώτος.

Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από την ικανοποίηση της απλής περιέργειας. Αν το οξυγόνο είναι μόνο μια προσωρινή ένδειξη ότι ένας κόσμος είναι ζωντανός, οι αστρονόμοι που αναζητούν μακρινούς πλανήτες μπορεί να χρειάζονται και άλλα σημάδια.