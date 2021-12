Release Athens 2022: Iggy Pop και Liam Gallagher έρχονται στην Αθήνα

Το Release Athens 2022 υποδέχεται το Σάββατο 2 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, δύο αληθινούς θρύλους του rock'n'roll σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. O Iggy Pop, μοναδικός και ασύγκριτος, επιστρέφει μετά τη θριαμβευτική εμφάνιση του 2019 για να μας χαρίσει ένα greatest hits show γεμάτο από τη δική του αστείρευτη ενέργεια. Ο Liam Gallagher, φωνή και ψυχή των Oasis κι ένας από τους τελευταίους πραγματικούς rock stars της εποχής μας, έρχεται στην Ελλάδα ακριβώς τη στιγμή που η solo καριέρα του απογειώνεται. Μια βραδιά ορόσημο για κάθε φίλο της rock μουσικής!

Δεν υπάρχει τίποτα πλέον που να μην έχει ειπωθεί ως ένδειξη θαυμασμού για το φαινόμενο που ονομάζεται Iggy Pop. Χρειάζεται να τον δεις στο φυσικό του χώρο, τη σκηνή, για να νιώσεις απόλυτο δέος για μία από τις τελευταίες εμβληματικές μορφές του rock'n'roll.

Έδωσε τον ορισμό του τι σημαίνει "ωμή ενέργεια", πενήντα χρόνια πριν, και έως σήμερα αρνείται να σταματήσει. Ακμαίος, πάντα επίκαιρος και επικίνδυνος, ένα ανήμερο θηρίο που με την επιδραστική παρουσία του εξακολουθεί να σημαδεύει την παγκόσμια μουσική σκηνή, θα... ηλεκτροδοτήσει ξανά την Πλατεία Νερού με κλασικά τραγούδια, σαν τα "I Wanna Be Your Dog", "The Passenger", "Lust For Life", "Gimme Danger", "Down On The Street", "Some Weird Sin", "No Fun", "Nightclubbing", "I'm Bored", "Cry For Love" και πολλά άλλα.

Ο Liam Gallagher, το "bigmouth" της Britpop, με τη φωνή και το attitude του καθόρισε ολόκληρη την Βρετανική σκηνή των τελευταίων δεκαετιών, τόσο με τους Oasis όσο και με την προσωπική του καριέρα. Αυτή τη στιγμή, θριαμβεύει πραγματικά. H δημοτικότητά του έχει εκτοξευθεί σε μεσσιανικά ύψη και οι εμφανίσεις του σε μεγάλα φεστιβάλ (Reading, Leeds, TRNSMT) αποθεώθηκαν από κοινό και κριτικούς, συστήνοντάς τον σε ένα νεανικό κοινό που πλέον μαθαίνει ποιος είναι το real thing.

Το επερχόμενο νέο album του, "C'mon You Know", θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου του 2022 με στόχο ένα ακόμα νο 1. Λίγο καιρό πριν έρθει στην Ελλάδα και το Release Athens 2022, θα δώσει δύο τεράστια sold out shows στο Knebworth, εκεί όπου οι Oasis έγραψαν ιστορία το 1996, μπροστά σε... 160.000 θεατές που εξάντλησαν τα εισιτήρια για τις συγκεκριμένες εμφανίσεις μέσα σε λίγες ώρες!

Ετοιμαστείτε για ένα setlist γεμάτο μεγαλειώδεις στιγμές, όπως τα "Live Forever, "Wonderwall", "Cigarettes and Αlcohol", "Roll With It", "Rock'n'Roll Star", "Supersonic" που μαζί με τις προσωπικές επιτυχίες του θα αποδείξουν γιατί το 2022 θα ανήκει ολοκληρωτικά στον Liam!

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022: It's gonna be biblical!

Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 3/12, στις 11:00, προς 45 ευρώ για περιορισμένα early bird εισιτήρια. Η συγκεκριμένη τιμή θα διατηρηθεί μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 9/12. Αμέσως μετά, η προπώληση θα συνεχιστεί προς 50 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή τα 120 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

1. Iggy Pop, Liam Gallagher & more tba (2/7/22, Πλατεία Νερού) + Nick Cave and the Bad Seeds, Mogwai & more tba (15/6/22, Πλατεία Νερού) προς 90 ευρώ (κέρδος 10 ευρώ)

2. Iggy Pop, Liam Gallagher & more tba (2/7/22, Πλατεία Νερού) + Clutch & more tba (19/7/22, Κλειστό Φαλήρου) προς 70 ευρώ (κέρδος 15 ευρώ)

Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 11876 Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr.

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα «Release The Earth From Plastic». Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.